Bugün "yeşil" bir köşemiz var.

Şimdilik Ortadoğu'yu kasıp kavuran savaşın içinde değiliz çok şükür ama savaşların en sinsi olanını kaybetmek üzereyiz.

Paylaştığım görsel, dünyanın son kuraklık haritası. Kırmızı bölgeler, yerkürenin son yıllarda en az yağış alan ve yeşil örtüsünü kaybeden bölgelerini gösteriyor. Söylemeye dilim varmıyor ama dünyanın en kurak ülkesi olmak üzereyiz.

-Allah korusun- Anadolu'nun ortasına füzelerin düşmesine gerek yok. Biz zaten kendi kendimizi vurmuşuz. Yeşilimizi, ormanımızı koruyamamışız. Sebebi meçhul dev orman yangınlarına, chamstrail denilen gökyüzünden sprey sıkılarak yağmur bulutlarımızın çalınmasına seyirci kalmışız.

Evet, ülkemizi savunmak için füze üretelim ama yanında mutlaka ağaç da dikelim. Yoksa yakında savunacak bir "ülkemiz" olmayacak.



Altınoluk'u mahvettiler

Hayır, bu kez deniz kirliliğinden söz etmeyeceğim, çok daha vahim bir durumu gözler önüne sereceğim. Altınoluk kordonunun nasıl elden gittiğini anlatacağım...

Bundan 4-5 yıl öncesine kadar burası halkın denize girdiği doğal bir kıyı şeridiydi. Ancak doğayı yakından tanıyan, işi bilen benim gibi hemen herkesin uyarısına rağmen, Balıkesir Büyükşehir ve Edremit belediyeleri kol kola girip (!) bu şeridi doldurarak betona boğdular. Deniz tabanındaki bu zorunlu değişiklik ile beraber doğal denge de bozuldu. Kaybettiği alanı geri almak isteyen deniz, her lodosta kordona acımasızca saldırdı.

Haber bültenlerinde, gazete haberlerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Dolgu alan suyla doldu, kafeterya, restoran ve dükkanları deniz suyu bastı. Milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

"Ben demiştim" demenin şimdi kimseye bir faydası yok. Mahvettiler güzelim sahili... Şimdi kına yaksınlar.

Yıllardır alt yapısına yatırım yapılmadığı için yaz aylarında nüfusu katlanınca suyu yetişmeyen, çöpü alınamayan, arıtma sistemleri çalıştırılamadığı için denizini b.k götüren bir beldemiz var artık. Ehil olmayan belediyelerin elinde bir cennetimiz daha cehenneme döndü.

Eskiden bu beldeye "Türkiye'nin oksijen çadırı" denilirdi. Şimdi acil olarak "suni teneffüse" ihtiyacı var!



Ortadoğu'da çevre felaketi

Ortadoğu'da savaş giderek daha vahşi bir hale dönüşüyor. Siyonist cephenin yeni hedefi, petrol depoları ve su arıtma tesisleri oldu. Bu durum, asit yağmurları ve susuzlukla birlikte etkileri yıllarca sürecek bir çevre felaketine dönüşebilir. İşte uzmanların bu konudaki ciddi uyarıları:

Tahran'daki petrol yangınında ortaya çıkan kükürt ve azot oksitler yağmurla birleşince tepkimeye girer. Asit yağmurlarına dönüştüğünden cilde büyük zarar verir, dışarı çıkılmaması yönündeki uyarılar o nedenle yapıldı. Bu nedenle yağmurun cildinize değmemesini sağlamalısınız. Ayrıca partikül maddeler akciğerlere kadar inebilir. Astım atakları tetiklenebilir, bu zehirli gazlar kanserojen madde de içerir. Toprağı, su kaynaklarını zehirler, ince bir yağlı tabaka oluşur. Ağaçların kurumasına, balık ölümlerine neden olur. Tarihi eserleri, arabaların kaportalarını eritir. Ekosistemde büyük tahribat yaratır.

Sanki savaş "dünyamıza" karşı açılmış gibi. Allah sonumuzu hayır etsin!



Şeref kürsüsü

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartı Ali Sami Yen'de açan Liverpool taraftarına koca bir alkış.

Zap'tiye

Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun yattığı hücrenin aynısını yapıp, ziyarete açmışlar. Hırsız Baba Türbesi'ne çaput bağlamak için (!) kuyruğa giren bile varmış!

Ne demiş?

"Gerçek üzüntü ne zaman başlar biliyor musun? Yaşlandığın kadar yaşamadığını anladığın zaman." (Gabriel Garcia Marquez)