Cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı iftar yemeğindeydim. Aynı masayı paylaştığım İstanbul Milletvekili Avukat Şengül Karslı'ya bir ara "Şu APP plakalara uygulanan 140 bin liralık ceza ile ilgili okurlarımdan çok fazla şikayet geldi. Kamuoyunda da ciddi bir rahatsızlık var. Acaba bu ceza uygulaması başlatılmadan önce insanlara bir süre tanınsa daha iyi olmaz mıydı?" diyecek oldum.

Milletvekili Karslı daha cümlem bitmeden telefonuna sarılıp "Hemen İçişleri Bakanımıza yazıyorum" dedi. Konuşmamızın üzerinden daha 15 dakika geçmeden, ajanslara İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması düştü. Muhataplarına APP plakaları değiştirmek için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bu süre zarfında ceza uygulaması yapılmayacak, görevli ekipler sadece ihbar ve yönlendirmede bulunacaktı.

Tesadüf mü, tevafuk mu, yoksa görevli hükümetin sorun çözmede eriştiği hipersonik hız mı bilemedim.

Milletvekili Karslı, AK Parti içinde kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılıktan da çok memnundu. Hatta günün anlam ve önemine çok uygun bir cümle de kurdu. Dedi ki: "Sayın Cumhurbaşkanımızın biz kadın milletvekillerine gösterdiği ilgiyi, erkek milletvekili arkadaşlarımız çok kıskanıyor."

Doğrusu hiç şaşırmadım. Yıllardır Sayın Erdoğan'ın, merhum annesine ve eşine gösterdiği derin sevgi, saygı ve muhabbetin tanığı olduğum için bu durumu hiç yadırgamadım.



Dinler savaşı başlamıştır!

Geçen haftanın en önemli görüntüsüydü ama "eli sopalı ekran bilgeleri" bu tarihi fotoğrafı ne yazık ki doğru dürüst analiz edemediler.

ABD Başkanı Trump, oval ofiste düzenlediği ayinle kendisini Evangelist papazlara kutsattı. Neden? Çünkü "gerekçesiz" olarak başlattığı İran saldırısını bir dinler savaşı ya da Haçlı seferi haline dönüştürmekten başka şansı kalmadı da ondan.

Bu nedenle kendine bir "uhrevi kişilik" ya da "dini önder payesi" kazandırarak, bu sayede Avrupa'dan bir türlü alamadığı desteğe kavuşmayı planladı.

Özetle; Trump kendine çıkış yolu olarak "dinler savaşını" seçti. Görünen o ki, Üçüncü Dünya Savaşı Hak ile Batıl arasında olacak.

Gazâmız mübarek olsun!



İşte ABD-İsrail kayıpları

Siyonist cephe ne kadar sansür uygulasa da gerçek kayıpları nihayet gün yüzüne çıktı. ABD ile İsrail'in son günlerde daha fazla saldırgan bir tutum sergilemesi de verdikleri çok ciddi kayıplar yüzünden. Aşağıdaki çarpıcı yıkım raporu ise Rus istihbarat örgütleri tarafından sosyal medyaya sızdırıldı.

İşte İsrail'in gerçek kayıpları:

Tel Aviv kuzey: 73 ölü.

Tel Aviv merkez: 187 ölü.

Bat Yam: 35 ölü.

Petah Tikva: 44 ölü.

Bnei Brak: 66 ölü.

Hod HaSharon: 27 ölü.

(Bunlar sadece Tel Aviv'deki üç günlük kayıplar)

Ayrıca 6 İsrailli general, 32 MOSSAD ajanı, 78 Şin Bet (Şabak) personeli, 198 Hava Kuvvetleri subayı, 462 asker, 11 nükleer bilim insanı ve 423 yedek asker öldürüldü.

Siz bakmayın ABD ve İsrail'in "Acımadı kiii" demesine. Yandılar ki ne yandılar!..



Gaf kürsüsü

CHP Lideri Özgür Özel, dili sürçüp de "Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Erdoğan" demesin mi?

Zap'tiye

Taraftarına sürekli kalp krizi geçirten Fenerbahçe, formasına tansiyon ilacı reklamı mı alsa acaba?

Ne demiş?

"Dünya barış istiyorsa Müslümanlara karşı değil, İsrail'e karşı birleşmelidir." (Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın hepimize "Helal olsun" dedirten sözü)