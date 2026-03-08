Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bu özel günde sevgili hanımlara saygı ve minnetimi tekrarlarken, hemcinslerime de tüyo vermeyi bir görev biliyorum. İşte erkeklerin bir türlü anlayamadıkları o kadın triplerinin şifreleri:

Nasıl istersen! Dediğini bir türlü karşı tarafa kabul ettiremeyen kız tribidir. Kısa bir süre sonra "Nasıl istersen" yazarak beklemeye geçer. "Dediğimi yapmıyorsun ama yapacaksın" mesajı verir.







Sen bilirsin! Açık açık diyor işte: "Yiyorsa dediğimi yapma!" Gerek yok! Muhabbeti hem kesen hem de karşıdan mesaj bekleyen kadın tribidir. Erkeği maymuna çevirir bu trip. Ciddi mi trip mi atıyor anlayamazsın.

Gerek yok der aslında gayet de gerek vardır.

Ok! Bir kız "Ok" (Okey) yazıyorsa direkt ölü taklidi yap. Başka türlü dikkatini asla dağıtamazsın.

Haklısın! Tüm küfürlerin yerine geçebilir. Bırakın birkaç saat kafasını dağıtsın.

Ay üff tamam! Olay yerinden kaçmanız için gereken triptir. Kaçın bence...

Susuyorsa... Fragman bitti, film başlamak üzeredir. Susan kadından kork, hatta yaklaşma hiç.

Son bir NOT: Kadın tribi doğanın bir gerçeğidir. Triplere karşı ayakta durabilen erkek ise en güçlü erkektir.



Güvenliğiniz sadece bu kadar!

Geçen hafta İsrail güvenlik güçleri Tel Aviv'den yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alıp, bir süre alıkoydu. Bu arada Emrah Çakmak'ın el konulan cep telefonu, onun rızası olmadan açılıp, içindeki tüm bilgiler incelendi.

Peki o telefon, sahibinin Face ID görüntüsü ve şifresi olmadan nasıl açılabildi? Çünkü kullanılan o marka telefonların teknik alt yapısı CIA, MOSSAD vs. gibi özel istihbarat teşkilatlarının tezgahından geçiyor. Tüm şifreler ellerinin altında ve açamayacakları cep telefonu, tablet ve bilgisayar yok.

İşte o çok güvendiğiniz ünlü markaların ürünleri ile ancak bu kadar siber güvenliğiniz var.

Hatırlayın, ne demişti Netanyahu: "Cebinizdeki telefonlar İsrail'in bir parçası..."



Çok pis işler dönüyor

Geçen hafta önce Türkiye, sonra can Azerbaycan'a füze saldırıları gerçekleştirildi. İran "Biz atmadık" dedi. Ardından İngiltere, Güney Kıbrıs'taki üssüne düşen füzenin İran kaynaklı olmadığını açıkladı.

Ben zaten İran'ın böyle bir aptallığa düşmeyeceği inancındayım. Bu iki saldırı girişimi de sadece, İran'a karşı ortak cephe oluşturmaya çalışan İsrail ve ABD'nin işine yarar. Bu nedenle tetikteki parmak izinin iyi araştırılması gerek. Bu işin de olağan şüphelisi her zaman olduğu gibi CIA ve MOSSAD çifti.

Neyse ki başımızda dirayetli, devlet aklıyla hareket eden, barışçıl ve diplomaside mahir kişiler var. Yoksa kendimizi çoktan ateş kazanının ortasında bulmuştuk.







Zap'tiye

Azerbaycan ve Pakistan'dan sonra yeni bir kardeşimiz oldu. Haritalarımız bile her açıdan birbirini tamamlıyor. Eviva Espana!.. (Yaşasın İspanya)



Ne demiş?

"Bir kadınla tartışmayı kazanmanın iki yolu vardır: 1 - İlk ağlayan sen ol. 2 - Ölü taklidi yap." (Sanal medyadan)



Gaf'let kürsüsü

Gasilhaneden kefen çalan hırsızımız da oldu sonunda. Son kıyamet alâmeti de bu olsa gerek...