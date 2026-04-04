"Gençlik nereye gidiyor?" diye sormayı bırakıp, "Bir gün gittikleri yerden dönerler mi acaba?" diye düşünmeye başladık. Sadık okurumuz Bekir Kurt da son günlerde mide bulandıran kurye rezillikleri ve çocuk yaştakilerin işlediği cinayetlerden yola çıkarak kaygısını dile getirmiş:

"Merhabalar Yüksel Bey, inanın son günlerde yaşadığımız, gördüğümüz olaylar bizi bizden aldı götürdü.

Birincisi, belki sizin de gördüğünüz kuryelerin hali. Diğeri de 15 - 16 yaşındaki gençlerin durumu. Yiyecek getiren kuryelerin asansörde yaptıklarını mide bulandırmamak için tekrarlamayayım. Yüksel bey bu gençler ne yiyor ne içiyorlar? Anne babalarından, belki birkaç kez gittikleri camilerdeki vaazlardan ve okulda öğretmenlerden hiç mi güzel bir söz dinlemediler, iyiliğe yönelmediler? Neden hep akılları fikirleri kötülük etme hatta cinayet işleme yönünde? Bakın hepimizin küçük, büyük çocukları var ve bunların içinde yaşamak zorundalar. Bunlar gittikçe çoğalıyor ve önlem alınamaz durumda. Her gün bu yaşlardaki gençlerin cinayetlerini görüyoruz, kuryelerin teslim edeceği yiyeceklere neler yaptıklarını izliyoruz. Şaşırdık kaldık artık.

Gerçi şaşırmamak lazım, baksanıza CHP, Uşak Belediye Başkanı'nı pavyon işleten bir kişiden seçmiş. Bunu duyunca ağzım açık kaldı. Ne günlere kaldık Ya Rabbi?.. Saygılarımla..."



tv8'e milli sitem

Köşemizin aktif okurlarında Sami Benli milli maç yayını nedeniyle tv8'e sitem etmiş:

"Merhaba Yüksel Bey, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiğimiz şanlı galibiyetimizin sevincinin arasına 10 dakika reklam sokup neşemizi kursağımızda bırakan tv8'i Gaf Kürsüsü yetmez, Gaflet Kürsüsü'ne inmemek üzere taşımanızı rica ediyorum. Yazıklar olsun sizin reklam gelirlerinize!!! 10-15 saniye reklam koyup geri dönecek zannettik! Nerede? Döndüğümüzde o hava gitmişti. Başka yabancı yayınlardan maç sonu sevinç görüntülerini aradım durdum. Bu ne ya? Vermeyin kardeşim özel kanallara böyle kıymetli maçları. Adamın umurunda mı senin sevincin? TRT böyle zamanlarda lazım! Sanırım, müptelası olduğum MasterChef programını feda etme pahasına tv8'i kumandamdan sileceğim. Çok zoruma gitti çok!.."



Geçmiş olsun Oktay'ım!

Oktay Kaynarca, sunuculuk kariyerindeki en zor anlarını bu hafta Milyoner stüdyosunda yaşadı. Karşısında ele avuca sığmayan, bir türlü susturulamayan, yarım yamalak Türkçesi ile 30 saniye içinde 15 soru sorma kapasitesine sahip Japon restoran işletmecisi Kohey Muranaga vardı. Hele her 5 dakikada bir, yere uzanıp Oktay'a bir saygılarını sunma seremonisi vardı ki evlerden ırak...

Sevgili Oktay bir yandan Muranaga'yı yarışmada tutabilmek için ona yardımcı olmaya çalışıyor, öte yandan konuşmalarının arasına girmeye çabalıyor, bir taraftan da bu büyük sınavdan ruh sağlığını koruyarak çıkmak için umutsuz bir savaş veriyordu. Öyle ki, bir an kendini Japon gibi Türkçe konuşurken buldu.

Sonunda bizim hiperaktif Japon, yarışmadan 5 bin lira ödülle ayrıldı da, sunucumuz stüdyonun ortasında harakiri yapmaktan kurtuldu.



Zap'tiye

İster eski kasa Şahin, ister son model BMW, istersen Boeing 747 kullan, eğer Türk isen; o kol, o camdan çıkacak aga!..



Şeref kürsüsü

Fotoğraf U16 maçından. Yerdeki oyuncu Beşiktaşlı, onun yüzündeki yapay saha kauçuklarını temizleyense Sakaryaspor kaptanı Yusuf Sunar. Onu yetiştiren ailesine ve hocalarına helal olsun.



Ne demiş?

"Platonik aşk dedikleri, giriş katta oturup, asansör aidatı ödemektir." (Sanal medyadan)