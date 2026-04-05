Sizlere geçen hafta ABD'de patlak veren ama bizde pek konuşulmayan büyük skandaldan bahsetmeden önce bilmeyenler için Delta Force'un ne olduğunu anlatayım.

Efendim, Delta Force dedikleri; ABD'nin filmlere, dizilere konu olan ve hakettiğinden fazla şişirilen özel askeri birliğinin ismi.

Hürmüz Boğazı ve çevresinde kara harekatına katılmak için ülkeden ayrılmak üzere olan özel askeri birliğin mensupları, uzun süre eğlenceden uzak kalacaklarını düşünerek, topluca bir striptiz kulübüne gitmişler. Alkolün de etkisiyle buradaki kızlara bir güzel açılmışlar. Bu göreve hazır olmadıklarını, çok korktuklarını söylemekle kalmayıp, hangi bölgelere indirme/ çıkarma yapacaklarını, hangi yollardan İran içlerine sızacaklarını da tüm detaylarıyla anlatmışlar.

Bu büyük gaflet ise kızlardan birinin tüm ayrıntılı bilgileri anlattığı Tik Tok videosuyla ortaya dökülmüş. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı'yla birlikte 8 generalin acilen emekli edilmesi başta olmak üzere ordudaki üst düzey "dökülmeler" de bu olaya bağlanıyor.

Diyeceğim o ki, en "uzman" askerleri buysa, vah Trump'ın haline...

Sıkılmadınız mı?

"Türkiye bir deprem ülkesidir."

"Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz."

"İnsanları öldüren deprem değil, çürük binalardır."

"Henüz depremi önceden haber verecek bir teknoloji yok."

Yine deprem, yine canlı yayına bağlanan profesörler ve yine aynı temcit pilavları...

Girişte yazdığım cümleleri ezberlemeyen kaldı mı aranızda? Bence haber merkezleri, arşivlerinde bu cümleleri içeren bir ses kaydı bulundursun. Hocaları rahatsız etmeden, bizi de fazla yormadan dayasınlar ekranlarına...

Yağmurumuzu çalamadılar

Ülkemize yağan bereketin farkında mısınız? Neredeyse üç haftadır aralıksız devam eden yağmurlarla barajlarımız doldu, çiftçilerimiz derin bir nefes aldı.

Bu köşe, "chamstrail" denilen "gökyüzünü spreyleme yöntemiyle yağmur hırsızlığını" en önce ve detaylarıyla yazan köşedir. Hatırlayın, gökyüzünde bembeyaz izler bırakan rotası meçhul uçaklarla manipüle edilen bulutlar bize tek damla bırakmadan İsrail'e, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a yağmur yağdırırdı. Dikkat edin, savaş başlayıp da bölgede hava trafiği azalınca, ne kalın izler bırakan o şüpheli uçaklardan ne de gri ama yağmursuz günlerden eser kaldı.

Sadece bu bile "sinsi iklim operasyonunun" gerçekliğini kanıtlamıyor mu?

Gaf'let kürsüsü

Fransa'da sözde Ermeni soykırımına "Yok" demek suç. Ama Fransız basını bizim ülkemizi Kürdistan sınırları içinde gösteren harita yayınlayabiliyor. Yiyeyim demokrasinizi!

Zap'tiye

Teyzecim, bu araçlara kaç yılda bir muayene yapılıyor?

Ne demiş?

Kıvanç Tatlıtuğ: "Tüm nimetleri tattım fakat hiç biri, bir odaya kapanıp Allah'ı zikretmek kadar haz vermedi."