Köşemize her hafta önemli katkılar sunan değerli okurum Ali Uygur bu kez de kalemini siyaset için oynatmış:

"Yüksel Bey'ciğim, CHP'li bazı belediyelerde son dönemde kamuoyuna yansıyan rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları, 'sosyal belediyecilik' vaatleriyle taban tabana zıt bir tablo oluşturmaktadır. Artık bu söylentiler iddia olmaktan çıkmış, kesin delillerle ispatlanmış hakikatler haline gelmiştir. Halkın kaynaklarının şahsi menfaatler veya yandaş sermaye için kullanılması, sadece hukuki bir ihlal değil, aynı zamanda ağır bir siyasi güven kaybıdır.

Özellikle liyakatsiz kadrolaşmanın getirdiği denetim zafiyeti; irtikap ve taciz gibi vahim olayların zemin bulmasına neden olmaktadır. Bu tür skandallar karşısında 'siyasi mağduriyet' diline sığınmak yerine, kurumsal bir temizlik ve şeffaflık sergilenmesi elzemdir. Kendi içindeki çürümeyi temizleyemeyen bir yönetim anlayışının, Türkiye geneli için bir değişim alternatifi sunması mümkün görünmemektedir. Saygılarımla..."



Bu vergiyi kim ödeyecek?

Değerli dostum ve okurum Muharrem Akduman, muhtemel Dünya Kupası kampanyaları için önemli bir uyarıda bulunuyor:

"Yüksel'ciğim Dünya Kupası'na katılacağımız için çok mutluyuz ama yıllardır halledilemeyen bir sorun var. Dünya Kupası'na gitmek için çekilişler düzenlenir her zaman. Bir market (A-101) başlattı, daha sonra içecek markaları da başlatacak eminim. Fakat 3 günlük Meksika maçı seyahatini kazanan kişiler 224 bin 532 TL veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda. Vatandaş bunu nasıl ödeyecek ki? (Yaklaşık 8 asgari ücret tutarı bu) Gençler ödeyemez, talebeler ödeyemez, asgari ücretliler, emekliler ödeyemez... Çok yüksek bir meblağ. Önerim şu: Böyle kısa maç seyahatlerinde veraset ve intikal vergisi alınmasın. İnşallah bu konu dikkate alınır. Sevgiler..."



Şiddetin cezası bu mu?

Emel Yılmaz adlı okurumuz, Survivor'daki şiddet olaylarına verilen cezaları az bulmuş:

"Merhaba Yüksel bey, tv 8 kanalında yayınlanan Survivor yarışmasında Nisanur, söz dalaşına girdiği lisanslı boksör Serenay'dan yumruk yiyor. Kendisi de tekme vs. atmış olabilir ama sonuçta bir boksörden fiziksel şiddet görüyor. Görüntüler seyirciye flu veriliyor. Boksöre verilen ceza ise yarışmadaki 8 ödülden mahrumiyet!.. Yani yarışmaya devam...

Bu mudur? Bir yarışmacının can güvenliği tehlikeye atılmış, Acun Medya koruyamamıştır. Nisa'nın burnu kırılsa, gözü patlasa 12-13 ödül mahrumiyeti cezası mı alacaktı? Saldıran kız boksör. Yok efendim, olay adada olmamış, yarışma sırasında sahada olmuş. Bu nasıl bahane?

Peki RTÜK nerede? Nisa'nın yarışma seçmelerine bile yanında gidip gelen babası nerede? Yok mu tanıdıkları bir avukat? Özrü kabahatinden büyük derler ya, bir de gülerek 'Ne yapayım ben boksörüm. Gözüme perde indi sinirden' diye kendini savunuyor.

Belki sizlerin eleştirilerine kulak verecek bir merci vardır. Saygılarımla..."

Zap'tiye

CHP'li belediyenin aşevindeki kavurmadan yarış atı çipi çıktıktan sonra sanal medyadan bir hiciv.



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşim bildiriyor: Arka Sokaklar dizisinin 12'nci bölümünde ekibin "çürük elma" olarak yakalayarak tutukladığı Fikret adlı bir komiseri canlandıran Murat Serezli; aynı dizide bu kez "Emekli Başsavcı Fevzi" rolüyle yer alıyor.

Ne demiş?

"Kaçıncı yüzyıldayız, hâlâ kendi kendini temizleyen ev icat edilmedi. Sus, bana cevap verme bilim adamı!.." (Bir ev kadınının sanal medyadaki isyanı)