Şu kahpeliğe bakar mısınız? Dünyanın kökünden tutuşması bir kıvılcıma bakarken, Türkiye ile İsrail'i en kestirme yoldan karşı karşıya getirmeye kalktılar.

Eğer kahraman güvenlik güçlerimiz tam yerinde ve zamanında müdahale etmemiş olsaydı neler olacaktı biliyor musunuz?

İsrail, konsolosluğunun yeterince korunmadığını iddia edecek hatta saldırıdan direkt olarak Türk hükümetini sorumlu tutacak, bir kez daha "İslami terör" safsatasının arkasına sığınarak bizi hedefe koyacak, kendi batarken bizi de Ortadoğu bataklığının içine çekecekti. Eylem için üç yıldır boş olan bir binanın seçilmesi ise bu işin başrolünde İsrail'in bulunduğunun tartışmasız deliliydi.

Önceki gün Levent'te sadece bir terör saldırısı değil, belki de Üçüncü Dünya Savaşı önlendi. Emeği geçen herkesi alnından öpüyorum.



Bir Delinin Hatıra Defteri

Tarih, ileride Trump'tan söz ederken Gogol'un ünlü oyununa atıfta bulunur mu bilmem ama dünyanın bir delinin elinde oyuncak olduğu artık yadsınamaz bir gerçek.

Bir dediği diğerini tutmayan, sürekli duygusal dalgalanmalar ve fikir uçuşmaları yaşayan bir delinin dünyayı getirdiği yere bakar mısınız?

Çarşamba sabahı dünya bir nükleer savaşın eşiğinden döndü, farkında mısınız? Eğer Pakistan'ın arabuluculuk çalışması boşa çıkmış olsaydı -Allah korusun- bugün "İran'a atılan atom bombasının nükleer serpintileri bizi etkiler mi?" diye tartışıyor olacaktık.

Peki ne oldu şimdi? Yine filler tepişti, çimler ezildi. Olan, ders görürken kafalarının üzerinde patlayan ABD füzesiyle ölen İranlı çocuklara oldu.



Bosna'nın milli kahramanı

Bosna Hersek'in İtalya'yı penaltılarla geçerek Dünya Kupası vizesi aldığı maçın gerçek kahramanı meğer top toplayıcı çocukmuş.

İşte penaltılara giden maçta İtalyan kaleci Donnarumma'nın penaltı notlarını çalan 14 yaşındaki Bosnalı top toplayıcı Cizmic'in sözleri:

"Havlunun yanında bir şey gördüm, ne olduğunu hemen anladım. İçinde oyuncularımızın tüm bilgileri vardı. O kağıt olmadan Donnarumma sadece içgüdülerine güvenebilirdi. Aldım ve sakladım. Donnarumma kayıp olduğunu fark etti, hayal kırıklığına uğramış ve çok kızgındı. Aradı ama bulamadı." Donnarumma maçta penaltı kurtaramadı ve Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



Futbolda sıfırın altı

Pazartesi akşamı bir futbolsever olarak Kocaelispor - Başakşehir maçını izlemek istedim ama iki saatimi ziyan ettim. Çünkü maçta futbol adına hiçbir şey yoktu. Kaleyi bulan tek şut 71'inci dakikada geldi... Ligde iddiası bulunmayan iki takım, al gülüm ver gülüm yaptılar sadece.

Düşündüm de: Kocaeli Sanayi Sitesi'nde kaportacı çırağı olarak çalışan, bu maç için iki haftalığını feda eden ve dönüş parası olmadığı için evine yürüyerek giden Ali Osman bu futbolcu güruhunun karşısına çıkıp "Bunu bana nasıl yaparsınız?" diye sorsa, dolar milyoneri o futbolcuların verecek cevapları olur muydu acaba?

Sonuç 0-0'dı. Ama futbolcuların sahaya koydukları futbol karakterleri, virgülün sağındaki sıfırdı. Anladım ki, artık beraberliğe 1'er puan verilmemeli. Hatta 0-0 biten maçlarda her iki takımın birer puanı silinmeli.



Zap'tiye

Çocuk odası takımı seçerken kararsız kalanlara yardımcı olacak bir fotoğraf.

Gaf'let kürsüsü

Trump'ın "Bu gece İran medeniyeti yok olacak" tehdidi üzerine Netflix, abonelerine "Bu gece uzun olacak, önerilerimize kulak verin eğlenceli bir gece geçirin" diye mesaj attı.

Ne demiş?

"Ruh eşiniz yok diye üzülmeyin, belki de eşsiz bir ruha sahipsinizdir." (Sanal medyadan)