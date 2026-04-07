Av hayvanı değildir, eti yenmez, tüyü bir işe yaramaz. Zaten yaramış olsa kaç yazar? Bu çağda kara avı, vahşetin ta kendisidir. Ayrıca leylek dediğiniz zararlı bir hayvan türü de değildir. Ekine, tarlaya, bağa, bahçeye zarar vermez. Tam tersi, zararlı haşereleri yiyerek beslenir.

Peki o zaman tek günahları göç ederken oralardan geçmek olan leylekleri kim, neden vurur?

Hatay'da iki leylek, tüfekle yaralanmış halde bulundu ve doğa koruma yetkililerine teslim edildi.

Bu eyleme bir "gerekçe" bulmaya çalışıyorum. Olay ne kadar dramatik olsa da aklıma komik şeyler geliyor:

O magandalar, Yaren Leylek'in medyada gördüğü yoğun ilgiyi kıskanmış olabilirler mesela. Ya da bebekleri onların getirdiğine inanıp kendilerince bir doğum kontrol yöntemi geliştirmiş olabilirler. Veyahut "ömrü laklakla geçen" bir mahlukata ders vermek istemişlerdir, ne bileyim...

Bildiğim tek şey ise "insan olmanın" giderek daha utanç verici hale geldiği...

Edremit'te neler oluyor?

Geçenlerde Balıkesir Edremit'ten gelen haberlerle kanım dondu. Önce ilçenin çöplüklerinde vahşice öldürülerek oraya atılmış 40 köpek leşi bulundu. Ardından aynı yerlerde yine aynı yöntemlerle öldürülüp adeta kundağa sarılmış kedi leşlerine rastlandı.

Peki bitti mi? Maalesef hayır. Son olarak ilçenin Eminkuyu semtinde 14 atın kesilmiş kafası bulundu. Şimdi herkes bu zavallı hayvanların gövdelerinin nerede olduğunu merak ediyor.

Memleketin en güzel, en sakin beldelerinden biri, adeta bir korku filmi platosuna döndü. Ancak yaşananların hiçbiri "rol icabı" değil, jeneriğinde de "Bu filmde hiçbir canlıya zarar verilmemiştir" yazmıyor.

Biz ve onlar

Balıkesir'de CHP'li belediyeye ait depolama alanında 40 köpeğin öldürülerek çöplüğe atıldığı o mübarek Ramazan günlerinde internette gezinirken, gözüme bir başka haber ilişti.

Macaristan'da yerel belediyeler, sokak köpekleri çetin kış koşullarından etkilenmesin diye ısıtmalı ve aydınlatmalı sığınma tünelleri inşa etmiş.

Ne diyeyim? Macaristan'daki köpecikler adına sevindim ama aynı zamanda vicdansız belediyelerimiz adına fena halde utandım...

Asıl tartışılması gereken

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonu toplumun her kesiminde tartışma konusu. Kişisel kanaatim, pozisyonun ceza sahası dışında yaşandığı ve bu nedenle penaltının haksız bir karar olduğu yönünde.

Ancak belli ki asıl tartışılması gereken konuyu fena halde ıskalıyoruz: Türkiye'de neden futbol hakemi yetişmiyor?

Koskoca Turkcell Süper Lig'i sadece 15 hakemlik son derece dar bir kadroyla yönetmek akıl alacak iş değil. Zira alternatifler ne kadar azalırsa, kararlar üzerindeki spekülasyonlar da o kadar artacaktır.

Futbol hakemlerine yönelik son yıllarda yapılan iki büyük bahis soruşturmasında çok sayıda hakemin meslek hayatı sona erdirildi. Operasyon haklı gerekçelere dayanıyordu ama ne yazık ki kurunun yanında yaşlar da yandı. Bazı hakemlerin yeri doldurulamadı. Alelacele önemli maçlara verilen genç hakemler, bu harlı ateşte kavrulmaktan kurtulamadı. Sonunda da ortaya böylesine acınası bir tablo çıktı.

Futbol bizim ülkemizde topun nesnel ağırlığından çok daha büyük bir ağırlığa sahip. Bu nedenle futbol sahalarındaki güven kaybı, toplumun adalet algısını da olumsuz yönde etkiliyor.

Mesele acilen masaya yatırılmalı. Gerekirse lig sonuna kadar yabancı hakem getirilmeli. Önümüzdeki yıllar içinde de Futbol Federasyonu bünyesinde hakem yetiştirecek, başında dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinin eğitimci olarak görev alacağı bir Futbol Hakem Akademisi kurulmalı. Yoksa seyrettiğimiz bu kıvılcım büyük yangına sebep olacak.

Gaf'let kürsüsü

"O kapıdan çıkarsan, bir daha bu eve giremezsin" dedikleri bu kapı olsa gerek!

Zap'tiye

Dünya Sağlık Örgütü kalp krizi geçirme risklerini yeniden sıraladı: 1-Sigara ve alkol. 2- Obezite. 3- Fenerbahçe'yi tutmak.

Ne demiş?

Hakan Ural: Z kuşağı oy kullanmamalı. Behzat Uygur: Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı