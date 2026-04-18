Mazhar Alanson'un kendini vücut geliştirme sporuna adayan eşi Biricik Suden sosyal medyada açıklama yaptı. Dedi ki "Niye okul olayıyla ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum..."

Mazhar ağabeyi iyi tanırım ve çok severim. Eşiyle tanışmadım ama onu da bilgili, eğitimli, kültürlü biri olarak bilirdim. Gelin görün ki bu açıklamasının iler tutar bir yanı yok. Bütün ülke, ilan edilmemiş bir milli yası kendi yüreğinde, vicdanında sızım sızım yaşarken bu ne demek oluyor şimdi? Bir öğretmen ile 8 evladımız vahşi bir saldırıda melek olmuş. Acı adeta kulaklarımızdan fışkırırken, hangi insan kortizol seviyesini (her ne demekse) ve kas gelişimini düşünebilir?

Gazze'de bebeler ölürken de vicdanı yerine biseps kaslarını geliştiriyordu herhalde. Yok, yok... Bu gidiş hiç de hayra alâmet değil!..



Bu nasıl heves köreltmek?

Bu yazının muhatabı, evladını yitirmiş acılı bir baba olduğu için her sözümü kuyumcu terazisinde tartmak zorundayım. Üstelik o babanın omuzlarında evladının katlettiği 9 masumun ağırlığı, günahı, vebali de var. Ama dilimin ucuna gelenleri de geri tutacak değilim.

Baba ilk ifadesinde demiş ki: "Oğlumun silahlara merakı körelsin diye onu poligona atış talimine götürdüm ve hedef gözeterek atış yapmasını tembihledim. Sonra da ateş ederken videosunu çekip ona gönderdim, anı olsun diye..."

Yahu bu nasıl nefis köreltmektir? Bu nasıl bir mantıktır? Ayrıca mesleği ne olursa olsun bir insanın evinde 9 silah ve neredeyse bir mangaya yetecek kadar mühimmat bulundurması neyle izah edilebilir? Peki kardeşim, sen herkesin bildiği o cümleyi de mi duymadın? "Filmin başında duvarda asılı tüfek, son sahnede muhakkak patlar..."

Aslında söyleyecek daha çok sözüm var da, acına hürmeten şimdilik susuyorum...



Dijital Korunma Dersi şart!

Kendi kızımdan biliyorum. Şimdilerde ebeveynlerin en büyük derdi, çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerinden korumak. Bu konuda kimse ne yapacağını bilmiyor. Yasaklar bir yere kadar etki ediyor. Etmediğinde fena halde geri tepiyor ve çocukları daha karanlık dehlizlere sürüklüyor. Eminim benim gibi pek çok evbevyn şimdilerde bu büyük çaresizlik içinde kıvranıp duruyor.

Aklıma en etkin çözüm olarak okullara "Dijital Korunma Dersi" konulması geliyor. Medya Okur Yazarlığı'nın daha ötesinde, daha "korumacı" bir tedrisata ihtiyaç var. Haftada en az iki saat çocuklara kendilerini sanal medyadan, algoritma tuzaklarından, yönlendirci şiddet oyunlarından nasıl koruyacağı uzmanlar tarafından anlatılsın. Hatta bazı derslere ebeveynler de çocuklarıyla birlikte katılsın. Dün "Peki ne yapılmalı?" diye önlem listesi hazırlamıştım. Bugün de işin "eğitim" safhasına dikkat çekmek istedim. Artık aklıma başka çare gelmiyor...



Gurur dolu anları göremedik

Ligi'nde gururumuz Arda Güler kariyer maçını oynadı. Real Madrid forması ile Bayern Münich deplasmanında biri orta sahadan, diğeri frikikten iki muazzam gol attı. Hele ikinci golde dünyanın en iyi kalecisi Neuer'i frikikten avlayıp, filelere bir yapıştırması vardı ki, şimdiden Şampiyonlar Ligi'nin jeneriklerine girdi.

Gelin görün ki, bu gurur dolu anları sadece bir avuç Tabii platformu izleyicisi canlı seyredebildi. O da cep telefonlarının minicik ekranlarından... Yahu ikisi sadece spora ayrılmış onca kanalı bulunan devlet kurumu TRT bu maçı vermeyecek de hangisini verecek? Bu nasıl bir kamu yayıncılığıdır?



Şeref kürsüsü

Savaştan kaçarak Yunanistan'a gelen İsraillileri havaalanında Filistin bayraklarıyla karşılayıp protesto eden Yunan halkına helal olsun!

Zap'tiye

İkea'da bir iş görüşmesi.

Ne demiş?

"Çocukken şişman olduğum için komedide doğuştan Schengen'i olan biriyim." (Ata Demirer'in Vogue Türkiye dergisine verdiği röportajdan)