Trump'ın "NATO bizim için yoktu" çıkışına bir Avustralyalıdan gelen cevabı "keyifle" paylaşıyorum:

"Dostum... 600 bin evsizin bu gece sokakta uyuduğu bir ülkeyi yönetiyorsun. Yetişkinlerin yüzde 40'ı, 400 dolarlık acil bir masrafı borç almadan karşılayamıyor. İnsülin, araba taksidinden pahalı. İnsanlar hayatta kalmak için doz kısmak zorunda kalıyor. Kadınlar, kürtaj yasalarından korkulduğu için müdahale edilmeyen hastanelerin otoparklarında hayatını kaybediyor. Dünyada en fazla insanı hapseden ülkesin. 2 milyon insan parmaklıklar ardında. Üstelik bunların büyük kısmı henüz suçlu bile değil, sadece kefalet ödeyecek kadar paraları yok. Ülkende yaşam süresi düşüyor. Gelişmiş ülkeler arasında bu tabloyu yaşayan tek ülkesin. Çocuklar okulda matematikle İngilizce arasında 'aktif saldırganlık' tatbikatı yapıyor. Sen ise silah üreticilerini zengin ediyorsun.

Asgari ücret 15 yıldır yerinde sayıyor. Öğretmenler iki işte çalışıyor, gaziler sokakta yaşıyor. Ama sen, sana saldırmamış bir ülkeye karşı savaşlara trilyonlar harcıyorsun. Sonra çıkıp Grönland'a 'Kötü yönetiliyor' diyorsun. Grönland'da evrensel sağlık sistemi var. Eğitim ücretsiz. Hapis oranı düşük. Kimse hasta diye iflas etmiyor.

'NATO bizim için yoktu' diyorsun... Ne zaman? 11 Eylül'de mi? Çünkü NATO tarihinde ilk ve tek kez 5'inci maddeyi senin için devreye soktu. Onlarca ülke asker gönderdi, savaştı, öldü. Avustralya, NATO'da bile değildi. Ama yine de geldik. 20 yıl boyunca. Ve sen, kimseye haber vermeden, sabaha karşı çekildin. Herkesi kaosun içinde bıraktın. O yüzden belki de başkalarını eleştirmeden önce kendi ülkene bir bakmalısın. Çünkü bu tabloda kötü yönetilen tek şey başkaları değil."



Yeraltında yaşamaya hazır mısınız?

Son savaşın bize verdiği mesajlardan biri de "yeraltında yaşamaya hazırlıklı olmamız" gerçeği.

Yeryüzü ve gökyüzü her zamankinden daha tehlikeli bir hale büründü. Tel Aviv'de millet başını sığınaklardan dışarı çıkaramadı. İran rejimi savaşı tünellerden yönetti. Bu bağlamda; geçen yıl 81 ilimizin valiliğine iletilen "acil toplu sığınak yapımı" tebliğinin ne kadar önemli ve ivedi olduğu gerçeği de ortaya çıkmış oldu.

Bu arada askeri, ekonomik ve stratejik tesislerimizin de bir an önce yeraltına taşınması ve başta sığınak delici bombalar olmak üzere her türlü tehlikeye karşı korunaklı hale getirilmesi şart.

Özetle; yer altında uzun süre yaşamaya hazırlıklı olmalıyız. Bu bir paranoya değil, yeni dünyanın şimdilik telaffuz edilmeyen gerçeği.



Öfkeli değil üzgünüz

Araştırmalar, toplumun düşündüğünün aksine dünyanın giderek daha "öfkeli" değil, daha ziyade "kaygılı ve üzgün" hale geldiğini gösteriyor. Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kurt'un sıra dışı saptamalarına kulak vermekte fayda var:

"113 ülkede 1,5 milyondan fazla kişiyle yapılan analizler, son yıllarda duygusal sıkıntının arttığını ancak öfke seviyelerinde anlamlı bir değişim olmadığını ortaya koyuyor. Asıl sorun; öfkenin varlığı değil, nasıl ifade edildiği. Öfkenin insani ve evrensel nitelikte temel bir duygu olduğunu unutmamamız lazım. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde kontrol altına almak ise mümkündür."



Gaf kürsüsü

SZC TV'de İBB davasının sembol isimlerinden olan Iraz Bayrak'tan söz edilirken ekrana yanlışlıkla Meltem Gökhanoğlu'nun fotoğrafı getirildi.

Zap'tiye

İran, ABD, İsrail, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, Hürmüz Boğazı üzerinde hak iddia ediyor. Tam 7 Kocalı Hürmüz...

Ne demiş?

Muhabir sordu: "Milli Takım için marş yapmayı düşünür müsünüz?" Yıldız Tilbe: "Ben yaparsam küfürlü olur, okuyamazlar."