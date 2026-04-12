Başka ülkede olsa yer yerinden oynar, millet başka bir şey konuşmaz olurdu ama biz her türlü felakete karşı öyle şerbetlendik ki artık bana mısın demiyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker olarak bilinen örgütün, Facebook'un veri tabanındaki yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri, 10 bin 768 kişinin Instagram ve Facebook hesaplarıyla ilgili e-posta şifrelerini ele geçirdiği belirlendi.

Sizi bilmem ama ben artık tüm sosyal medya hesaplarımı kapatmayı, bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere dijital dünyadan tamamen elimi eteğimi çekip, son günlerin moda deyimiyle "taş devrine dönmeyi" ciddi ciddi düşünmeye başladım.



Tolga Karel'den kıyamet uyarısı

Yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren oyuncu Tolga Karel sosyal medyasından sarsıcı bir uyarıda bulundu. Karel, dünyanın para sisteminin çökmesi yolunda son aşamaya gelindiğini belirterek "Yapabilecek bir şey kalmadı. Kendinize bir akşam içeceği ısmarlayın ve bir sahilde güneşin tadını çıkarın" dedi. İşte Tolga Karel'in o paylaşımı:

"7'nci evreye girdik. Artık yapabilecek çok bir şey de kalmadı. Kendinize bir Vesper (Gün batımı içeceği) ısmarlayın, bir sahilde güneşin tadını çıkarın bence, çünkü paranız rezerv para olduğunda gelebileceğiniz son nokta budur. Bu süreç artık çöküşün başlangıcıdır. Çünkü dünya devletlerinin artık sizin ürettiğiniz mallara değil sizin paranıza ihtiyacı vardır. Zira hem rezerv, hem ticaret dengesini koruyamazsınız. Bu matematiksel olarak imkansızdır. Amerika 1971'den beri yani ticari açık ve yüksek borçlanma ile 2008 yılına kadar geldi. 2008'den sonra 5'inci aşamaya geçtik. 2020 pandemisi ile 6'ncı aşamaya girdik. Şu an güven kaybı ve yeni bir dünya oluşumu ile beraber rezerv para arayışındayız. Bu son evre, yani 7'nci aşama, sistemin tamamen çöküşü olacak."



Bu formalar da olmadı

Yıllardır bu köşede yaza yaza sonunda Milli Takım'a forma hazırlayanları klasik, göğüste bant içinde ay yıldız bulunan efsane formaya ikna etmiştim. Ama sevincim kısa sürdü. Çünkü bu yılın formaları tek kelime ile dökülüyor.

Bir kere şu koyu kırmızı üzerine açık kırmızı kombinasyon hangi zevksizin eseri, çok merak ettim doğrusu. Türk bayrağı da sanki oraya teyel dikişiyle tutturulmuş gibi. Bir de üretici firmanın logosunun bizim bayrağı ikinci plana düşürecek kadar iri olması çok sinir bozucu.

Yahu dünyanın, önünde ceket iliklediği onca modacımız varken neden milli formayı bir-iki malzemeci firmanın inisiyatifine terk ediyoruz ki? Dünya Kupası'na daha vakit var. Yok mu bizi bu garabetten kurtaracak kimse?..

(Üstteki mevcut formamız, alttaki ise benim yapay zeka yardımıyla 2 dakikada tasarladığım forma. Tercihiniz?)



Gaf'let kürsüsü

Sahneden bir diyalog: Murat Boz: "Ben bir yerimi açamıyorum, mesele o." Hadise: "Gömleğini güzel yerlere kadar açmışsın, kaslarını buradan hissetmek çok güzel."

Gaf kürsüsü

Milyoner'de telefon jokeri olarak başvurulan edebiyat öğretmeni, Faust'un Goethe'ye ait olduğunu bilemedi. Gelecek 20 yılı unutun!

Zap'tiye

Bursa'nın fethinin 700'üncü yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'ye geçti. Tevafuk dedikleri bu olsa gerek...