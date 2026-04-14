Trump; savaşı kazandığını iddia edip, zafer naraları atıyor. Ama gerçekler tam tersini söylüyor:

84 yaşında ve "Nükleer silah kullanılamaz" diye fetva vermiş olan baba Hamaney'in yerine çok daha "şahin" bir karaktere sahip oğul Hamaney iktidara geldi.

İç karışıklıklarla sallanan rejim, savaş sayesinde güçlendi, İran halkı tek yumruk oldu.

Savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı kapandı. Trump durup dururken dünya ekonomisini dar boğaza soktu. İlk başlarda Hürmüz'ü açmak istiyordu. Şimdi abluka ile "Ben daha çok kapatacağım" diyor!

NATO "kağıttan kaplan" ilan edildi. Gücü ve etkisi tartışmaya açıldı.

Vurulamaz denilen F35 uçağı düştü, "kale" denilen uçak gemisi alevler içinde bölgeden kaçtı, ünlü Demir Kubbe "Delik Kubbe" haline geldi.

Kendilerini ABD şemsiyesi altında sanan küçük Körfez ülkeleri vuruldukça, ABD'ye güvenlerini yitirdiler. Amerikalılar bundan sonra bölgede kolay kolay yeni üs bölgesi bulamaz.

Japonya bile Körfez'den Yuan ödeyerek geçmeye başladı. ABD Doları büyük değer ve prestij kaybetti.

ABD'nin yitirdiği itibar ile beraber Trump bir daha seçilme şansını kendi eliyle yok etti.

Ve nihayet, kabul edilemez şartlar öne sürünce, yeni bir beceriksizlikle Pakistan'daki barış masasını devirdi. İyi de Trump Amca, bu nasıl zafer?



Evet, rejim değişiyor ama...

Görünen o ki, ava gidenler avlanmak üzere. Zira hem ABD'de hem de İsrail'de halk, otoriteye karşı isyan başlattı. Amerikalılar "Saçma savaşa hayır! Defol Trump, hemen şimdi" diye bağırıyorlar. Tel Aviv sokaklarında da durum farklı değil. Halk, savaştan korkmuş, yılmış, yorulmuş. Siren sesleri arasında sığınaklarda sabahlamak İsraillileri isyanın eşiğine getirmiş.

Yani savaş biter bitmez Trump da, Netanyahu da yolcu.

Özetle; bir yerlerde rejim ve yönetim değişecek ama o yer sanırım Tahran olmayacak.



Kainerugaba kafası

Yeterince manyakla uğraşmıyormuşuz gibi başımıza bir de Uganda Başkomutanı Kainerugaba çıktı. Önce "İran'a karşı tüm gücümüzle İsrail'in yanındayız. Yardım talebi gelirse onların yanında savaşırız" filan diye zırvaladı. Ardından da "Delice savaşmak isteyen 500 bin askerim var. Türkiye 1 milyar dolar ve en güzel kızını vermezse sonu kötü olur" diye saçmaladı. 2022 yılında da İtalya Başbakanı Melanie'ye 200 koyun karşılığı evlenme teklif etmişti.

Herkesin merak ettiği "Kainerugaba'nın torbacısı" kim bilmiyorum ama bu aralar fazla mesai yaptığı bir gerçek.

Tabii ki elinde mızrak, önünde yaprakla dolaşmaktan yeni kurtulmuş bu meczubu ciddiye alacak değilim ama Uganda halkı için gerçekten endişeliyim. Zira trafik çevirmesindeki alkol testinden bile geçemeyecek bu manyağın emrinde tanklar, toplar, uçaklar var.



Jimmy dayağı yedi

Jimmy dediğim; ayaklı, uzatmalı kamera. Ona bizim sektörde Jimmy Jib diyorlar. Kayserispor - Fenerbahçe maçında Jimmy operatörü, kamerasını sürekli sahaya sokup durdu. Oyun devam ederken, korner ve serbest atışlarda kamera hep içerideydi.

Bir vukuata karışacağı çok belliydi. Sonunda Fenerbahçe kalecisi Ederson yerde kıvranırken kafasını kaldırdığında kamerayı burnunun dibinde görünce öfkeyle tepki verdi. Ve ortaya "kaleciden tokat yiyen ilk Jimmy Jib görüntüsü" çıktı.



Gaf kürsüsü

42 ülkeden hakemin görev yapacağı Dünya Kupası'na tek bir Türk hakeminin çağırılmaması futbolumuz adına en büyük utançtır.

Zap'tiye

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alan rezil paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi. Başka yoruma gerek var mı?

Ne demiş?

"Sensiz yok olmaktan korktuğum için senin beni yok etmene göz yumuyorum." (Bir kadının, sevdiği adam için yazdığı söz)