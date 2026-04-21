İşte Türk kadınının gücünün, azminin yeni sembolü: Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu...

Bir buçuk yıl önce göreve atandığında, 6 yıl önce ortadan kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku dosyasını didik didik eden, adeta yemeden, içmeden kendini bu davanın çözülmesine adayan, neredeyse adliye binasında yatıp kalkan bir azim abidesi...

"Sonu nereye varırsa varsın" diyerek gözünü budaktan esirgemeyen, tüm kariyerini hatta hayatını ortaya koyarak sonuna kadar giden ve nihayetinde dünyalar güzeli Gülistan kızımızın, dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu tarafından öldürülüp, koruması tarafından ortadan kaldırıldığı bilgisine ulaşan, Cumhuriyet Başsavcısı titrinin başında yer alan "Cumhuriyet" kelimesinin gerçek anlamını herkese, hepimize hatırlatan bir adalet neferi o...

Sayın ve Sevgili Savcım; son günlerde başımıza gelen menfur olayların, adalete olan inanç ve güvenimizi törpülemeye başladığı şu kahır günlerinde adaletin kılıcını öyle güzel biledin ki...

Allah; anne duyarlılığıyla, baba şefkatiyle mesleklerini icra eden senin gibi "Cumhuriyet" savcılarını başımızdan eksik etmesin...



Fener ile Cimbom'un farkı

Fenerbahçe maçlara geç başlıyor, erken bitiriyor. Yakın tarihi, ilk yarısı heba edilmiş maçlarla dolu. Buna karşın uzatma dakikalarında yediği gollerle 8 puan kaybetmiş. Galatasaray ise ilk 20 dakikalarda golü atıp, rakibin gardını düşürüyor. Maçın son düdüğüne kadar konsantrasyonunu bozmuyor.

Fenerbahçe, 10 yıldır şampiyon olamamanın gerginliğiyle hep stresli ve tedirgin. Rahat oynadığı maç yok gibi. Galatasaray ise çok daha sakin ve özgüvenli. Mental açıdan ezeli rakibinin en az iki adım önünde.

Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Bal vermeyen arı gibi sadece vızıldıyor. En büyük rakibi ise kendisi. Zira yıllardır doğru mevkilere bir türlü doğru transferleri yapamıyor. Galatasaray ise gol yollarında sonsuz alternatife sahip. Osimhen'in yokluğunu hissettiği günlerde bile elinin altında Icardi gibi bir dublajcı, Barış ve Yunus gibi ikâme golcüleri var.

Hafta sonu bu iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Kâğıt üzerinde her şey Galatasaray lehine görünüyor ama dedim ya, kâğıt üzerinde...



Korkutan sihirli ayna

Pazar sabahı Atv'nin Hafta Sonu Haberleri'ndeki özel dosyayı büyük bir ilgiyle takip ettim. Profesör Osman Müftüoğlu "Dijital Sağlık Aynası"nı tanıtıyordu. Yapay zekanın bu son ürünü, ayna mantığıyla çalışıyor ama size sadece görüntünüzü değil, sağlık durumunuzu yansıtıyordu. Her sabah aynanın (!) karşısına geçince alet size 30 saniye içinde nabız, tansiyon, dolaşım sisteminizdeki sorunlar ve kalp krizi geçirme riskiniz gibi pek çok veriyi sunuyordu.

Haberin çıkışında sevgili sunucumuz İbrahim Sadri tam da içimden geçenleri seslendirdi. Dedi ki: "Vallahi benim gibi tırnak içinde 'pimpirikli' kişilere göre değil. Aman Yarabbim, öyle kalp krizi, inme riski filan... Kim bilir benimki kaç çıkar?.."

Öyle haklısın ki üstat. Kim sabah sabah aynanın karşısına geçip de "Ayna ayna söyle bana, kaç günlük ömrüm kaldı?" diye sormak ister ki?



Gaf'let kürsüsü

Silahlı saldırı sonucu 9 eğitim şehidinin verildiği haftada Trabzonsporlu Nwaiwu ve Augusto'nun bu gol sevinci hiç de şık olmadı.



Zap'tiye

Memlekette en çok ihtiyaç duyulan şey de askıya çıktı.



Ne demiş?

ABD'li gazeteci: "Vatandaşlarımız İran'daki hapishanelerde güvende mi?" İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Neden? Bombalayacak mısınız?" ABD'li gazeteci: "Hayır." Arakçi: "Öyleyse güvendeler."