Aynı durum Tarkan konserinde de yaşanmıştı. Megastar'ın son İstanbul konserinin biletleri satışa çıktıktan yarım saat sonra tükenmiş ama nasıl olduysa daha sonra yüzlerce bilet 85 ile 220 bin lira arasında fiyatlarla karaborsada satılmıştı. Şimdi aynı kepazelik Şebnem Ferah konseri için yaşanıyor.

Hayranları, konser biletlerinin satışa çıktığı gün Şebnem Ferah'ı izlemek için bilet satış sisteminden elektronik sıraya girdiler. Ama kısa süre sonra büyük çoğunluk bilet alamadan yer kalmadığı açıklandı. Gerçekte ise "bot" yani sahte hesaplarla sisteme giriş yapan "karaborsa çetesi" önemli sayıda bileti 3 - 4 bin liradan ele geçirdi. Bu biletlerin şimdi en az 30 - 40 bin lira fiyatla karaborsadan satılması bekleniyor.

Peki millet sıra beklerken, onlar bot hesaplarla nasıl hemen bilet sahibi olabiliyorlar? Bunun için özel yazılım sistemleri var. Siz sisteme daha adınızı bile yazamadan, onlar son derece hızlı olan bu yazılımlarla saniyesinde onlarca bileti cebe indiriveriyorlar.

Yasa dışı yöntemle milletin hakkına girip, bir bileti yüzde 1000 kârla satarak, usülsüz, vergisiz kazancı cebe indirmek suretiyle insanları mağdur edenlere karşı mutlaka önlem alınmalı. İşe de aynı hesaptan "kısıtlı" sayıda bilet satışı yapmakla başlanmalı. Sonrası, devletin bilişim suçlarıyla mücadele eden birimlerinde...



Acil servise "uğramak"

Geçenlerde bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi acil servislerin fuzuli yere meşgul edilmesinden yakınırken "Hazır pazara gelmişken yakındaki hastanenin acil servisine de bir uğrayayım diyenler var. Bazıları sırf muhabbet olsun diye geliyorlar" diyordu.

Duyarlı okurumuz Mustafa Ceylan da aynı konuya dikkat çekmiş:

"Yüksel Bey, toplumsal konulara hassasiyetinizi bildiğimden size yazıyorum. Efendim, 1 Mayıs Cuma günü eşim rahatsızlandı, acil servise götürdüm. Sıramızı beklerken etraftaki kalabalığa baktım, bir çoğunun hastalıkla alakası yok gibiydi. Güle oynaya birbirleriyle şakalaşanı mı ararsınız, telefonuyla oynayanı mı ararsınız? Oraya gelip boş yere kalabalık ederek gerçek hastaların geç muayene olmalarına sebep oluyorlar kanaatindeyim. Sizce de uygunsa, köşenizde konuyu sizin üslubunuzla gündeme alır mısınız? Baki selamlar..."



SUMUD filosu İsrail'e yarıyor

Değerli okurumuz Mesut Utku, İsrail tarafından sürekli saldırıya uğrayan SUMUD filosunun eylemlerine farklı bir pencereden bakmış:

"Yüksel bey merhaba, son günlerde gündemde olan SUMUD filosunu takip ediyorsunuzdur. Ben bu filoyla ilgili haberlere bakarken İsrail'in Akdeniz'de istediği operasyonu istediği yerde yapabileceğini anlıyorum. Gemilerde bulunan insanlar silahsız olduklarını göstermek için neredeyse ellerini gözümüze sokacaklar. Muhtemelen İsrailli askerler en ufak bir şüphede öldürebilir diye.

Yanlış bir şey söylemek istemiyorum, ezilen, öldürülen soykırıma uğrayan Filistin halkının tabii ki yanındayız. Ama bu SUMUD filosunun Filistin'e faydasını sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim televizyondan gördüğüm ve algıladığım; İsrail, istediği her yerde askeri operasyon yapabilir. Üzerinizde meyve bıçağı bile olsa ya da şüphe duysa bile sizi öldürebilir. İsterse sizi kendi hapishanesine götürüp sorgusuz sualsiz hapsedebilir. Sözün özü: SUMUD filosu bize İsrail'in gücünü gösteriyor. Saygılarımla..."



Gaf'let kürsüsü

CHP'li Marmaris Belediyesi "Bakım maliyeti yüksek" diyerek yüzme havuzunu kapattı. Yarışlara hazırlanan lisanslı sporcular antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç attı. Skandala tepki yağdı.



Zap'tiye

İspanya Başbakanı Sanchez, uçağı Yunan hava sahasında arızalanmasına rağmen, Atina'ya inmeyi reddederek Ankara'yı tercih etti. "Güven adası" olmak işte böyle bir şey.



Ne demiş?

"Şimdiki kızlara kırmızı başlık giydirip ormana göndersek, kurdu yer gelirler." (Sanal medyadan)