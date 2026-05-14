Lafı gediğine koymak (sokak jargonuyla "kapak" yapmak) başta zeka, sonra da mizah duygusu ve çokça genel kültür gerektirir.

İşte dünyanın en güzel "kapakları":

Oldukça kilolu bir kadın otobüse bindi. Bir yolcu alaycı bir şekilde bağırdı: "Bu otobüsün fillere ayrıldığını bilmiyordum!" Kadın ise sakince cevap verdi: "Hayır efendim, bu otobüs Nuh'un Gemisi gibi: hem filler hem eşekler binebiliyor!"

Ünlü yazar Bernard Shaw'a kibirli bir yazar şöyle dedi: "Ben senden üstünüm çünkü onur için yazıyorum, sen ise para için." Bernard Shaw anında cevap verdi: "Doğru söylüyorsunuz, herkes eksik olanın peşindedir."

Kör şair Beşşar bin Burd'a kaba bir adam şöyle dedi: "Tanrı, bir insandan görme yetisini almışsa mutlaka başka bir şeyle telafi eder. Peki sizi neyle telafi etti? "Beşşar cevap verdi: "Beni sizin gibi insanları görmekten kurtararak!"

Kör bir adam bir kadınla evlenir. Kadın der ki: "Güzelliğimi ve beyaz tenimi görebilseydin hayran kalırdın!" Adam cevap verir: "Eğer gerçekten anlattığın kadar güzel olsaydın, görenler seni bana bırakmazdı!"

Biri El-Mütenebbî'yi küçümsemek ister ve der ki: "Seni uzaktan kadın sandım!" El-Mütenebbî cevaplar: "Ben de seni uzaktan adam sandım!"

Çok çirkin bir kadın bir adama şöyle der: "Ben senin karın olsaydım, kahvene zehir koyardım!" Adam cevap verir: "Ben de senin kocan olsaydım, hiç düşünmeden içerdim!"

Winston Churchill bir gün Bernard Shaw'a şöyle der "Seni görünce İngiltere'de kıtlık var sanıyor insan!" Bernard Shaw cevap verir: "Seni görünce de nedenini anlıyor!"

Bir adam Nasreddin Hoca'ya şöyle der: "Seni sadece eşeğin sayesinde tanıdım!" Nasreddin Hoca cevap verir: "Eşekler birbirini tanır!"

Bir adam bir kadına der ki: "Ne kadar güzelsin!" Kadın cevap verir: "Keşke sen de yakışıklı olsaydın, ben de aynısını söylerdim!" Adam cevap verir: "Sorun değil, sen de benim gibi yalan söyle!"



Uzaylılar katil mi?

Geçen hafta ABD'de yıllardır saklanan UFO görüntüleri bizzat Başkan Trump tarafından kamuoyuna açıklandı. Bence malumun ilamından başka bir şey değildi. Kamuoyu bu "gerçekle" artık tartışmasız yüzleştiğine göre uzaylı varlıklarla insanlar arasındaki ilk "temas" da 10 yıl içinde gerçekleşecektir kanısındayım.

Peki bu uzaylı tayfası dost mu, düşman mı? Ne olursa olsunlar, dünyamıza bizim kadar zarar vermeyecek derecede akıl ve vicdan sahipleri olduklarını düşünüyorum. Ancak geçen gün Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber bu iyimserliğime gölge düşürecek cinstendi. Gazeteye göre, 2022'den bu yana UFO'ları araştıranlar arasında en az 11 kişi öldürüldü ya da gizemli bir şekilde kayboldu. Son olarak, UFO araştırmalarıyla tanınan ABD'li tümgeneral Neil McCasland ortadan kaldırıldı. Ayrıca İngiliz UFO avcısı Max Spiers'ın Türkiye tatilindeyken aldığı aşırı doz sakinleştirici ilaç yüzünden hayatını kaybettiği belirtilse de Spiers, ölümünden kısa süre önce annesine "Başıma kötü bir şey gelebilir" demişti.

Bana soracak olursanız, bu uzaylıların işi değil. Yıllardır uzaylılardan yüksek teknoloji alan ve bunun bilinmesini istemeyen ABD derin devletinin işi.



Papa'ya kötü haber

Yıl 1981... İngiltere Prensi evlendi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Papa öldü.

Yıl 2005... İngiltere Prensi evlendi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Papa öldü.

Yıl 2026... İngiltere Prensi evlendi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Birileri Papa'ya haber versin!



Gaf'let kürsüsü

İskoçya'nın ilk alkolsüz barının yöneticisi Hayden Geraghty, alkollü araç kullanırken kaza yaptı ve ehliyetine bir yıl el konuldu.

Ne demiş?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: "Türkiye, Ermenilere karşı soykırım yapmamıştır. Bu iddia, jeopolitik kaygılarla SSCB tarafından Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozmak için icat edilmiştir."