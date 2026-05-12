Yıl olmuş 2026, elalem Mars'ta koloni kurmaya hazırlanıyor, bazıları ise hâlâ iktidarın her yaptığı hizmeti yok saymayı, görmezden gelmeyi "muhalefet" sanıyor.

Eski bir kadın haber spikeri kendi sanal medyasında çıkmış diyor ki: "Kıtalararası Yıldırımhan füzesinin üzerinde Atatürk'ün imzasının bulunmasını çok yadırgadım. Çünkü Atatürk 'Yurtta sulh, cihanda sulh' demişti..."

Umarım Atatürk bu dediklerini duymamıştır. Zira "Memleketin okumuş yazmış yorumcusunun hali buysa, vah benim sıradan vatandaşıma" diye hicap duyardı.

Yahu Aziz Atatürk "Yurtta sulh, cihanda sulh" dedi ama "Etrafınız sizi pusuda bekleyen, ülkenizde gözü olan düşmanlarla çevriliyken eliniz kolunuz bağlı oturun, elinize silah almayın, işgal edilmeyi bekleyin" mi dedi? Tam tersi, Ulu Önder Atatürk'ün, 1 Kasım 1937 yılında TBMM'nin açılış konuşmasında, savunma sanayii ile ilgili ifadeleri şöyledir: "Harp sanayii tesisatımızı, daha ziyade inkişaf (gelişim) ve tevsi (yatırım) için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır."

Atatürk bir başka konuşmasında da güçsüz ve dışa bağımlı bir ordunun uluslararası platformlarda köleliğin başlıca sebebi olacağını vurgulamıştır.

Durum böyleyken "Atatürk 'Yurtta sulh, cihanda sulh' demişti. Neden füze yapıyoruz ki?" diyebilmek için ya zeka engelli ya kötü niyetli olmak gerekir.

Atatürk hayatta olsa bu tuhaf CHP'lilere o 6 okun 6'sını birden saplardı vallahi!..



Gerçek Fenerbahçelilik

Kızım 10 yaşında. Aile geleneğini sürdürerek koyu bir Fenerbahçeli oldu. Gelgelelim, hayatı boyunca o çok istediği arabalı, bayraklı şampiyonluk turunu bir türlü atamadı.

Ne yalan söyleyeyim, bu durum içimde yara oldu. Ama canım kızım o "asil Fenerbahçelilik ruhuyla" diyor ki: "Ben Fenerbahçe'yi şampiyon olsun diye tutmuyorum." Sevginin derinliğine bakar mısınız?

Şimdi söyleyin bana, bu müthiş duruş hangisinde var? Takımı bir yana koyup, kadın spor muhabiri ile sevgili olarak tüm motivasyon ve dikkatini yitirdiği iddia edilen evli teknik direktör Tedesco'da mı? Yoksa Konyaspor maçı öncesi kendisine soru soran kadın muhabirin yanağından makas alacak kadar ciddiyetini yitiren Başkan Saadettin Saran'da mı?..



Bir virüs bekliyorum

Sokaktaki kimsesiz adamın başına tekme savurarak eğlenen (!) gençler... 70 yaşındaki eski iş ortağının belinde sopa kıranlar... Huzurevindeki yaşlı kadını yere savurup kafasını patlatan, yüzlerine tüküren bakıcılar...

Öyle bir virüs bekliyorum ki, sadece vicdanı olmayan kötü kalplileri öldürsün.

Dünyanın böyle bir Nuh Tufanı'na fena halde ihtiyacı var.



Zap'tiye

Ne kadar iyi olursanız olun, yanlış yerdeyseniz, değersizsiniz. (Şiir Sokakta'nın paylaşımı)

Şeref kürsüsü

İstanbul'da ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakalayarak hayatını kurtaran 15 yaşındaki genç, günün kahramanı oldu.

Ne demiş?

CHP'li Mehmet Sevigen: "Ben seçimde bugünkü CHP'ye oy vermem. Ben bu yönetime devleti teslim etmem."