Üzerinden birkaç gün geçti ama gündemin yoğunluğundan dolayı yazmaya şimdi fırsat bulabildim. Dünya Kupası'nda Mısır'ı Arjantin'e karşı resmen doğradılar. Önce, tuhaf bir kararla maçı 3-0'a getirecek Mısır'ın golünü iptal ettiler. Karşılaşma 2-1 devam ederken Mısırlı Salah'a açık bir penaltı yapıldı, Fransız hakem "Devam" dedi. Pozisyonun dönüşünde Arjantin golü attı. O anda Mısır'ın teknik direktörü elleriyle "Teslimiz, bu maç burada bitti" işareti yaptı. Son derece haklıydı.

Bu arada maç rejisi de suça yataklık etmekten geri durmadı. Neredeyse her enstantanede, her tribün görüntüsünde Arjantin'i "gönülden" destekleyip adeta Mısır'ı aşağılayan bir tutum sergiledi.

Peki neden bu kadar açıkça taraf tutuldu? Bana göre sebebi son derece açıktı. Çünkü Mısır takımı Gazze'nin ve Filistin halkının sesiydi. Tribünlerinde Filistin bayrakları, sevinçlerinde Gazze sloganları vardı. Aynı zamanda Fas takımıyla birlikte saha içindeki dua ve secde görüntüleriyle Dünya Kupası'nda Müslümanlığı da temsil ediyorlardı.

Batı lobisi adına daha büyük tehlike; Mısır, Fas, Gana ve Senegal gibi Afrikalı Müslüman ülkelerin, futbol endüstrisini ele geçirmeye aday başarılar ortaya koymalarıydı. ABD Başkanı'nın talimatıyla futbol kurallarını bile değiştiren FIFA, tabii ki buna izin veremezdi.

Çünkü Mısır Milli Takım'ı özelde Filistin halkını, genelde ise Fas ile tüm Müslümanları temsilen sahadaydı. Bu görüntüler, İsrail ile birlikte maç oynanırken kural değiştirme pervasızlığını gösteren ABD Başkanı ve zayıflayan oyun anlayışlarıyla futbol endüstrisindeki payları küçülme sinyallerini veren Batılı ülkeleri rahatsız etti.

Özetle, Trump ve Netanyahu'nun gölgesinin düştüğü Kupa'da "Gazze ruhunun" futbolu sarıp sarmalamasına izin verilmedi.

Fransa'nın 11'inde sadece 3 Fransız var

Kupa'da fırtınalar estiren Fransa Milli Takımı aslında bir göçmen ve lejyoner ekibi görüntüsü veriyor.

Sahadaki birçok yıldız futbolcu, farklı ülkelerden gelen ailelerin çocukları.

Fransa Milli Takımı; bu haliyle göç, kültürel çeşitlilik ve yetenek gelişiminin sahaya nasıl yansıdığını gösteriyor. İşte kadronun gerçek kökenleri:

Mike Maignan: Fransa Guyanası. William Saliba: Lübnan. Bradley Barcola: Togo. Dayot Upamecano: Gine Bisseu. Jules Kounde: Benin. Aurélien Tchouaméni: Kamerun. Lucas Digne: Fransa. Adrien Rabiot: Fransa. Ousmane Dembele: Mali. Michael Olise: Nijerya.

Kylian Mbappe: Kamerun.

Bazen, koca bir imparatorluk tarihimiz bulunmasına rağmen asla "sömürgeci" olarak anılmayan bir ülke olmaktan öyle gurur duyuyorum ki...

Depozito uyanıkları

Depozito uygulamasına karşın sucu esnafının anında zam yaptığını ilk kez bu köşede okudunuz. Gelin görün ki, bu fırsatçılık işi sadece esnafa özgü bir durum değil. Uyanık halkımızın da onlardan aşağı kalır tarafı yok. Millet market market dolaşıp küçük şişe sularını topluyor, sonra bunları evdeki damacanaya boşaltıyor, sonra da plastik şişeleri çuvallarla depozito otomatlarına götürüp paralarını cebe indiriyorlarmış.

Ben tam bu satırları yazarken sanal medyada bir haber gözüme ilişti. Bağcılar'da bir adam sahte pet şişe üretip, otomatlardan para alırken yakalanmış.

Şaka olduğunu umuyorum.

Zap'tiye

Gümüşhaneli genç kız bir haftada 15 bin şişe toplayıp, depozitosundan kazandığı parayla yüzük alarak sevgilisine evlenme teklif etti. İster misiniz geleneğe dönüşsün?

Şeref kürsüsü

Denizli'de balkon demirlerine asılı kalan 10 yaşındaki çocuğu için "Korkuyorum" diyen anneye "Korkma, ben ölürüm yine de onu kurtarırım" deyip kurtaran itfaiye eri, sen ne güzel bir yüreksin.

Ne demiş?

50 erkeğe soruldu: "Eşinizle annenizin doğum günü aynı olsa kimi yemeğe götürürsünüz?" Cevap: "Oruç tutarım."