Bu işler artık iyice çığırından çıktı. "Özgürlük" paravanı arkasından toplumun fabrika ayarlarıyla oynuyorlar. İç çamaşırından hallice sahne kostümleri, sandalye üzerinde kucak dansı, artı 18 konserlerde sergilenen teşhircilik, çiftler arasındaki en mahrem konuların ortaya serildiği küfür kıyamet sözde talk show'lar, her türlü örf, adet, gelenek, göreneğe aykırı, aldatma odaklı fütursuz diziler...

Olayın zirve noktası ise geçenlerde yaşandı. Bennu Gerede denilen bir kadın, kendisiyle bir YouTube kanalında gerçekleştirilen sohbette boynuna asılı "vibratör kolye" hakkında "derin" bilgiler vardı, ne lazımsa? Efendim, dürtüleri arttığında yanında olması gerekiyormuş da, umumi tuvalette ya da otomobil kullanırken lazım oluyormuş da...

Mevzunun açılması da "planlı tatbikat" gibi duruyordu. O kolyenin ne işe yaradığını önceden bilen sunucu "Boynunda ilginç bir kolye görüyorum, onu biraz anlatır mısın?" diye sordu. Belli ki tüm program o kolye üzerinde kurgulanmıştı.

Gerede gözaltına alındı ve ifadesinin ardından yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yeter mi? Hiç sanmam.

Birileri bir yerlerden "ahlaksızlaştırma, yozlaştırma" düğmesine basıp, "operasyon emri" vermiş gibi duruyor. Allah memleketimi bu sinsi düşmanlardan korusun!

Bu ayrım niye?

İlk kez otomobil sahibi olacak Bağ-Kur emeklilerinden ÖTV alınmayacak. Uygulama özellikle yerli üretim teşviki kapsamındaki TOGG modellerini kapsıyor.

Bu ayrıcalıktan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar faydalanabiliyor.

Haber harika ama keşke tüm emeklileri kapsasaydı.

Zira SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor.

İyi de bu ayrımcılık neden? İşçi ve memur emeklileri de bu ülkenin vatandaşı değil mi? Onlar da yıllarca işyerlerinde ter akıtıp, prim ödememişler mi?

Bu haksızlığın tez zamanda giderileceğini umuyorum.

Avlanmasa olmuyor mu?

Haberi internette okudum, sonra dönüp bir kere daha okudum. Gözlerimi ovuşturduktan sonra bir daha...

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Muğla DKMP Müdürlüğü, 2026- 2027 av turizmi kapsamında 8 parti halinde 11 yaban keçisi acente kotasının avlattırılması işi için ihale ilanına çıktı."

Öncelikle şunu söyleyeyim: Ben bu avcılık işine tümden karşıyım. O iş mağara devrinde kaldı. İhtiyacın yokken hayvan öldürmek günahların en büyüğü. Bunu da insanoğlundan başka yapan canlı türü yok. Spormuş... Yesinler öyle sporu... Canın doğada spor yapmak istiyorsa, al eline bir değnek, dağ tepe yürü. Zevk için can almak da neyin nesi? Kara avcılığını tümden yasaklayın. Yasaklayın ki, av tüfeği de satılmasın. Belki bu sayede eski koca cinayetleri de bir nebze azalır.

Gelelim dağdaki güzeller güzeli yaban keçilerine...

Yahu koca Türkiye'nin, keçi avlamak için gelecek turistlerin 3-5 bin dolarına ihtiyacı mı var? Zavallılar zaten geçen hafta orman yangınından zor kurtuldu. Hayatta kaldıklarına pişman mı edelim?

Nedir bu ilkellik?..

Zap'tiye

Etiyopya Başkanı "Dışarı çıkın ve gelecek nesillere izinizi bırakın" diyerek bir günlük resmi tatil ilan etti. O gün 100 milyon nüfuslu ülkede 353 milyon fidan dikilerek rekor kırıldı.

Gaf kürsüsü

Adana'da çocuklarının önünde karısına 10 el ateş edip yaralayan koca, mahkemede "Kazara oldu" demesin mi?

Ne demiş?

"Mezar başında rakı içen adama, kameralar önünde abdest aldırana REİS denir." (Sanal medyadan)