Kimsenin geçmiş yıllardaki emeğine saygısızlık etmek istemem ama TRT'nin Asırlık Gece dizisi, bana göre bugüne kadar ülkemizde çekilmiş en etkileyici yapım olarak şimdiden tarihe geçti.

15 Temmuz'a gerçekten de bir asır sığmış. İhanet ile kahramanlık, riya ile vefa, yalan ile gerçek arasındaki savaş 100 yıl yerine 10 saatte yaşanmış. Bizim bugüne kadar bildiğimiz, okuduğumuz, öğrendiğiniz meğer hiçbir şeymiş. O gecenin canlı tanıkları konuştukça nasıl dipsiz bir uçurumun kıyısından döndüğümüzü anladık. Ne bir, ne beş, ne yüz...

Binlerce vatanperverin kanının, terinin, gayretinin, azminin an be an, ilmek ilmek dokunup, adı "dizi" olan gerçek bir "destana" dönüşmesine vesile olan, bizi 10 yıl sonra aynı milli heyecana sürükleyen, yönetmeninden kablo taşıyan set işçisine kadar bu eserde emeği olan herkese bir vatansever olarak şükranlarımı sunuyorum.

Bir de naçizane önerim var:

Asırlık Gece dizisi montajlanarak bir sinema filmine dönüştürülerek önümüzdeki sezon vizyona girsin. Ve... Tüm gişe hasılatı, o gece şehit olanların ailelerine ve gazilerimize verilsin.

Bu memleketin kadirşinas vatandaşları, tıpkı o gece meydanlara, havaalanlarına aktıkları gibi gişelere koşacaktır. Bundan zerre kuşkum yok.



İsmail Kartal haklı çıktı

Adamcağız defalarca söyledi, "Asensio henüz hazır değil, zorlarsak sakatlanabilir" diye. Nitekim Konyaspor maçından sonra çekilen MR'ı, üst adalesinde zorlanma yüzünden gerilme ve ödem oluştuğunu belgeledi. Bakalım Beşiktaş derbisine yetişebilecek mi?..

Hep söyler dururum, İsmail Kartal'ın ne vitrini var, ne cilası. O yüzden kredisi, havalı yabancı teknik direktörlerin dörtte biri kadar bile değil. En küçük bir aksaklık ya da eksiklikte onu doğramaya hazır bir güruh, hazır kıta bekliyor. Yok efendim Asensio'ya takmış da, onu takımda istemiyormuş da... Yahu İsmail Kartal aklını peynir ekmekle mi yedi? Avrupa'nın en iyi ofansif orta saha oyuncularından birini niye harcasın?

Bakalım "fitneciler" hastaneden gelen kapı gibi MR raporundan sonra başka bir nifak tohumu bulabilecekler mi?

Bu arada Lukaku'nun da baskılar nedeniyle erken sahaya sürüldüğü kanısındayım. Fizik olarak geride olduğu ve kafasında sürekli "Yeniden sakatlanır mıyım?" endişesini taşıdığı çok belli oluyor. Aynı durum Vedat Muriqi için de söz konusu. Şimdi bunlara bir de Kerem'in beyin travması eklendi.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yeni transferleri tam nokta atışı ve garantili. Fenerbahçe ise sakatlık risklerine rağmen yaptığı oyuncu alımlarıyla transfer masasına değil de sanki rulet masasına oturmuş gibi görünüyor.



Yangından kurtulanı vurun!

Geçenlerde bu köşede Muğla'daki Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün 11 yaban keçisinin turistler tarafından avlanması için ihale açtığından söz etmiştim. Muğla'daki orman yangınından canlarını zor kurtaran bu hayvanlarla ilgili ihalenin iptal edilmesini hatta kara avcılığının tamamen yasaklanmasını istemiştim. Ne yazık ki ihale gerçekleşti.

Yani o güzelim hayvanların kalemi kırıldı. Sadece bir kaç bin dolar için...

DKMP bu ihaleden kazandığı paraları yaban hayatını koruma, kaçak avcılığı önleme gibi çalışmalarda kullanacakmış. Gelin de bunda mantık arayın.

Hayvanların hayatını korumaya, "onları öldürtmemekle başlasanız" nasıl olur beyler?

Zap'tiye

Gel de bazı hayvanlar için "İnsandan daha akıllılar" deme!

Gaf'let kürsüsü

Kadın 14 saat dövme yaptırıp sonra da sosyal medyasında paylaştı. Takipçileri altına şöyle yazdılar: "Benzin istasyonundaki tuvalet duvarına dönmüşsün."

Ne demiş?

"Koca bir ev nakliye kamyonuna, koca bir ömür mezara sığıyor. Her şey gelip geçici. Makul ve mütevazı ol." (Sanal medyadan)