Tekerlek kırılmadan yol gösteriyorum: 12 Eylül akşamı Ataköy Marina Arena'da Anyma adlı ABD'li DJ'in ÆDEN isimli gösterisini hemen iptal edin hatta bu arkadaşın Türkiye'ye girmesine bile izin vermeyin.

Çünkü:

Bu bir müzik konseri değil adeta şeytana tapanların ayini. Öyle ki; sözde DJ, ses ve ışık efektleriyle son derece tehlikeli subliminal mesajları bilinç altına adeta zerk ediyor. Sahnede neler yok ki? İnsan bilincinin dijital aleme aktarılması, insanların robot haline getirilip "efendilerine" boyun eğmesi, yapay zeka marifetiyle dijital ölümsüzlük ve daha nice saçmalık. Adeta çocuk ve gençlerin beyinlerine bir mikser daldırıp her şeyi çorba etmek ve bulandırmak için yola çıkılmış. Prodüksiyon şirketinin ismi bile Afterlife, yani "yaşamdan sonra." Sadece o kadar mı? Değil elbette. Büyü, kötü niyetli hipnoz, boyut geçişi hatta satanizm gibi zırvaların cümlesi sahnede resmi geçit yapıyor. ÆDEN'de yeniden kurulan dijital geçiş koridorları, Davud'u andıran acayip bir figür, Medusa göndermeli köklerden örülmüş tuhaf bedenler, dişi şeytanlar ve gözlerinden siyah kan akan suretlerin bini bir para. Sanırsınız şeytan işi gücü bırakıp, prodüksiyona soyunmuş!

Henüz vakit varken buradan ilgilileri uyarıyorum: "Sanatta özgürlük" kamuflajına bürünerek, kültürümüzü, aile yapımızı, dinimizi, milliyetimizi ve cinsiyetimizi imha etmek için Ataköy sahillerinden "sızma harekatı" yapılacak.

O kadar diyeyim...



İstanbul Valiliği, tepkilere kayıtsız kalmadı. Satanist ritüel sembolleri barındırdığı gerekçesiyle konseri iptal etti.



Sarıyerli ünlüler yandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü; Boğaziçi Öngörünüm alanında kalan Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş'taki kaçak binaların yıktırılması için ihale açtı. 22 Eylül 2026 tarihinde yapılacak ihalede; 200 gün içinde toplam 15 bin metreküplük kaçak yapıların yıktırılması, eşyalarının tahliye edilmesi ve yıkılan molozların nakledilmesi isteniyor. İmar Müdürlüğü işi alacak şirkettin yaklaşık 1982 binanın 200 gün içinde tüm yıkım işlemlerini tamamlamasını istiyor.

Konu özellikle Sarıyer'de ikamet eden ve taşınmazı bulunan ünlüler arasında bomba etkisi yarattı. Aralarında Hülya Avşar, Harika Avcı, Mehmet Ali Erbil, Safiye Soyman - Faik Öztürk, Yıldırım Mayruk, Levent Üzümcü, Zafer Mutlu, Erol Aksoy, İshak Alaton, Mehmet Hattat, Süreyya Yalçın, Zeynep Fadıllıoğlu ve İsmet Giritli'nin de bulunduğu pek çok ünlünün taşınmazı için yıkım kararı uygulanacak. İBB ayrıca Büyükdere'deki Sarıyer Belediye Binası, Baltalimanı Hastanesi, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, Boyacıköy Polis Moral Eğitim Merkezi, Sait Halim Paşa Yalısı ve Ayaparosskovi Kilisesi gibi ilçenin sembol binalarını da yıkacak.



1 facia 4 kahraman

Felaketler ülkesi olmaktan bir türlü kurtulamıyoruz. Gelin görün ki, her felaketten de kahramanlar çıkartıyoruz. Girne açıklarındaki gemi kazasını ilk görenlerden olan ve denize bırakılan turuncu can sallarını görünce hemen Sahil Güvenlik'i haberdar eden su altı sporları eğitmeni Fırat Gencer kendi teknesiyle iki sefer yapıp 100 yolcunun hayatını kurtardı. (Bence kendisine üstün hizmet madalyası verilmeli)

Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş ise alabora olan gemide eşi ve 4 yaşındaki kızını kurtardıktan sonra hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Süleyman Erdoğan da tahliye sırasında kendi canını kurtarmak yerine diğer yolculara yardım etmeyi seçti. Ablası Zeynep Erdoğan'ın anlattığına göre Süleyman, gemiden çıkmak üzereyken içeride iki küçük kız çocuğunu gördü ve geri döndü. Çocuklardan birini kurtaran fedakar genç, ardından diğer küçük kızı da çıkarmaya çalıştı. Çocuğu başka bir kişiye uzatırken son olarak "Çocuğu çıkar" dediği öğrenildi. Tam bu sırada geminin hızla su almaya ve batmaya başladığı, Süleyman'ın ise gemiden çıkamadığı aktarıldı. 20 yaşındaki gençten henüz bir iz bulunamadı.

Kazazedelerden Gülcan Gürel ise gemi batarken elinde bulunan tek can yeleğini küçük kızına giydirdi. Kızı kurtuldu, ancak annesi kayıptı. Saatler sonra Gürel'den acı haber geldi. Kızı için kendi hayatından vazgeçmişti.

Bu gemi kazası, birbirinden hüzünlü hikayeleriyle ünlü Titanik faciasının dramatik örgüsünü şimdiden geride bıraktı.



Zap'tiye

Benim yaz tatili!

Gaf'let kürsüsü

Gelin arabasının arkasına "Hizmetçim geldi" yazdıran damat, kayınpederinden bir araba dayak yedi.

Ne demiş?

Sadi Şirazi: "Aşka uçma, kanatların yanar." Hz. Mevlana: Aşka uçmazsan, kanat neye yarar?" Yunus Emre: "Aşka vardıktan sonra, kanadı kim arar?" (Sizce aşk hangisi? Benim cevabım: D-Hepsi)