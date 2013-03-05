Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran programı 'Survivor' için geri sayım başladı.

15 Mart'ta Panama'ya gidecek olan yarışmacıların ünlüler kadrosu açıklanmıştı.

Yarışmaya günler kala, ünlüler kadrosuna bir ismin daha katıldığını öğrendim.

Bir dönemin popüler mankeni, şimdinin Alaçatı'daki popüler mekanlardan Köşe Kahve'nin işletmecisi Bozok Gören de, 'Survivor'da ünlüler takımında yarışacakmış.

İşin ilginci; yakışıklılığıyla dikkat çeken Bozok'un, ex sevgilisinin yerine kadroya girmesi!!!



SÜRPRİZ NİKAH İŞLERİ KARIŞTIRMIŞ!

'Survivor'cıların aylar önce ilk anlaştıkları ünlülerden biri Seben Koçibey Pisak'mış.

Evet, yanlış okumadınız; Seben, aylar önce ünlüler kadrosuyla ıssız adaya gitmeyi kabul etmiş. Ancak Seben, Ocak başında sürpriz bir şekilde Mehmet Pisak'la evlenip eşini yalnız bırakmaya gönlü razı olmayınca, yarışmaya katılmaktan vazgeçmiş. 'Survivor'cılar da, bunun üzerine Seben Koçibey ile yıllarca flört eden, hatta evliliğin eşiğinden dönen Bozok Gören'e teklif götürmüş.

Artık tesadüf mü; yoksa 'Survivor'cılar son anda kendilerine kazık atan Seben Koçibey Pisak'tan intikam mı almak istedi; bilemiyorum!!!

