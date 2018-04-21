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BÜLENT CANKURT
21 Nisan 2018, Cumartesi BÜLENT CANKURT

Arda baba oluyor

, eşi Aslıhan Turan’ın “Hamileyim” müjdesiyle sevince boğuldu. Haber, Turan ve Doğan ailelerinde de coşkuyla karşılandı

'FAZLA BEKLEMEYECEĞİZ'
Tu tu maşallah, nazar değmez inşallah! Milli Takım ve Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, 11 Mart'ta hayatını Aslıhan Doğan ile birleştirmişti. O dönem Aslıhan Doğan, "Çocuk sahibi olmak için fazla beklemeyeceğiz" demişti, dediği de çıktı.

NAZARDAN KORKUYORLAR
Önceki gün doktor kontrolüne giden Aslıhan Doğan, eve müjdeli haberle döndü. Akşam maçtan gelen Arda, eşinden aldığı "Hamileyim" haberiyle sevince boğuldu. Nazardan korkan çiftin bu sevinçli haberi sadece aileleriyle paylaştığı öğrenildi.

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