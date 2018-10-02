İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2018 kapsamındaki Boğaz Yarışı, cumartesi günü gerçekleşti. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Org Sports kurucusu Orhan Gorbon'un evsahipliğinde Feriye Palace'da gerçekleşen yarış izleme partisi; cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Mekanın mönüsünden özel lezzetler eşliğinde etkinliği izleyen ünlü isimler; hem yarış heyecanına ortak oldu, hem de günler sonra yüzünü gösteren güneşli havanın keyfini çıkardı.