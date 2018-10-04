Sosyetik çiftlere bir haller olduğu için son birkaç yıldır ardı ardına mutsuz evlilikler ve boşanma haberleri yapar olmuştum.

Son zamanlarda ise nikah masasının eşiğinden dönenlerin haberleri gelmeye başladı!

Neredeyse ayda bir, son anda evlenmekten vazgeçen isimler duyuyorum.

Kral Mobilya'nın patronu Fatih-Figen Kıral çiftinin büyük oğulları Onur Kıral da onlardan biri!



4 YILDIR BİRLİKTEYDİLER

Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral ile dört yıldır flört ettiği sevgilisi Didem Karabayır, Mayıs'ta evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, 19 Ekim'de Raffles'ta gerçekleşecek bir törenle vuslata erecekti. Ancak öğrendim ki; düğün davetiyeleri dahi basılan çift, geçen hafta köprüleri atmış! Büyük bir kavganın ardından düğünü iptal edip ayırmışlar.

Evlenip haftasına boşanmaları daha üzücü olurdu tabii ama yeni nesil, evliliği oyun gibi görmeye başladı sanki.