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BÜLENT CANKURT
15 Ekim 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Bebekleri de giydirecek

NetWork için üçüncü özel koleksiyonunu hazırlayan Derin Mermerci Aydın'ın, tasarımcılık işinde kalıcı olacağını yazmıştım. Daha yazımın mürekkebi kurumadan, Derin Hanım'ın çocuk tasarımlarına da el attığı haberi geldi. Tarzı ve stiliyle ilham kaynağı olan Derin Hanım, son zamanlarda bebeklere özel doğal ürünleriyle dikkat çekmeye başlayan Deux Lapins markası ile iş birliğine gitmiş.

İKİZLERİNDEN İLHAM ALMIŞ
Derin Hanım, yurt dışında yaşayan iki genç girişimci anne Müge Yaşar Şeneş ve Bige Atanısay'ın kurduğu Deux Lapins için hazırladığı ürünlerde, ikiz kızları Lal ve Mila'nın sevdiği karakterlerden ilham almış. 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'de sadece Beymen'de ve Deux Lapins'in online satış sitesinde satışa sunulacak Deux Lapins X DM imzalı ürünlerin yok satacağına eminim.

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