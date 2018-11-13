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BÜLENT CANKURT
13 Kasım 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Ünlü aşıklar kültür turunda

2015 yılından beri mutlu mesut aşk yaşayan 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile iş adamı , geçen hafta sonu Mardin'deydi. Genelde Avrupa ve Amerika'nın gözde şehirlerinde tatil yapan aşıklar, bu kez Mardin ve çevresini gezip bölgenin geleneksel eğlencelerine katıldı. Pembe İzler Derneği'nin gezisiyle Mardin'de kültür turu yapan ünlü çift, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Melih Özkan'ın sıra gecesindeki oyunuyla büyük alkış aldığını da belirteyim.

Zaman zaman ayrıldıkları yolunda dedikodular çıkan çiftin fotoğraflarına bakarsanız, bu aşkın kolay bitmeyeceğini anlarsınız.

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