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BÜLENT CANKURT
22 Kasım 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Kayınvalidesi gibi tutturabilecek mi?

Birbirinden güzel iki kızlarıyla taçlandırdıkları mutlu evliliklerine herkesin gıpta ettiği İzzet-Yasemin Özilhan çiftinden her an üçüncü bebek müjdesi gelebilir! Evlendiği andan itibaren erkek çocuk istediğini söyleyen Yasemin Hanım'ın da, İzzet Bey'in de gönlünden bu kez bir erkek geçtiğini duyuyorum.
Umarım Allah gönüllerine göre verir. Bu arada ilginçtir; Yasemin Hanım'ın kayınvalidesi Emine Özilhan da, kızları Türkan Tacir ve İpek Özkan'dan sonra oğlu 'ı dünyaya getirmişti. Bakalım Yasemin Hanım da, arasının çok iyi olduğunu bildiğim kayınvalidesi gibi üçüncüde erkeği tutturabilecek mi?

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