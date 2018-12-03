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BÜLENT CANKURT
03 Aralık 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

İki ay önce evlendi bir ay sonra doğuracak

The House Hotel ve House Cafe zincirlerinin ortağı Canan Özdemir'in de 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduğunu öğrendim! Beş yıl flört ettiği Benjamin Carrington ile 2013'te evliliğin eşiğinden dönen 'ın bir daha gönül ilişkisini duymamıştım.
Anlaşılan sonunda beyaz atlı prensi Haluk İşmen'i bulmuş.
Ne kadardır flört ediyorlar bilmiyorum ama Canan Hanım hamile kalınca iki ay önce 'de aile arasındaki bir törenle ilişkilerini resmileştirmişler.
Doktorunun, oğlunun doğumu için 1 Ocak'a tarih verdiği Canan Hanım, anne olacağı için mutluluktan havalara uçuyormuş. Umarım anne de, bebek de sağlıkla kurtulur.

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