Bir dönemin başarılı televizyoncusu Merva Ulusoy ile işadamı Cem Bilginer'in, bu yıl bitmeden ilişkilerini resmiyete dökeceklerini müjdelemiştim; dediğim gibi çıktı. Tam 11 yıldır flört eden müzmin aşıklar, bu akşam yaklaşık 200 kişinin şahitliğinde Ulus 29'da resmen gelin-güvey olacak.



30 ARKADAŞIYLA PARTİ YAPTI

Dostları, Mayıs 2013'te annesi Tülay Ulusoy'un evindeki törenle nişan yüzüğünü parmağına takan müstakbel gelin Merva Hanım için bekarlığa veda partisi düzenledi. Asmalımescit'teki Şamdan Mey-Hane'deki partide 30 kişi vardı. Bu arada; Merva Ulusoy'un, ABD'de üniversitede öğrenim gören kızı Meyra Ceylan'ın, annesinin mutluluğuna ortak olmak için İstanbul'a geldiğini duydum. Çiftin mutluluğu umarım hep daim olur…