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BÜLENT CANKURT
24 Aralık 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

11 yıllık aşkta mutlu sona gelindi bugün evleniyorlar

Bir dönemin başarılı televizyoncusu Merva Ulusoy ile işadamı Cem Bilginer'in, bu yıl bitmeden ilişkilerini resmiyete dökeceklerini müjdelemiştim; dediğim gibi çıktı. Tam 11 yıldır flört eden müzmin aşıklar, bu akşam yaklaşık 200 kişinin şahitliğinde Ulus 29'da resmen gelin-güvey olacak.

30 ARKADAŞIYLA PARTİ YAPTI
Dostları, Mayıs 2013'te annesi Tülay Ulusoy'un evindeki törenle nişan yüzüğünü parmağına takan müstakbel gelin Merva Hanım için bekarlığa veda partisi düzenledi. Asmalımescit'teki Şamdan Mey-Hane'deki partide 30 kişi vardı. Bu arada; Merva Ulusoy'un, ABD'de üniversitede öğrenim gören kızı Meyra Ceylan'ın, annesinin mutluluğuna ortak olmak için İstanbul'a geldiğini duydum. Çiftin mutluluğu umarım hep daim olur…

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