Bodrum Maça Kızı'nın sahibi Sahir Erozan'ın, dünyaca ünlü isimler için İstanbul'daki yalısında verdiği partiler dillere destandır. Sahir Bey, bir kez de 31 Aralık 2011'de yalısında bir yılbaşı partisi vermişti; ama ne parti... Aylarca konuşulmuştu. Yaklaşık 100 dostuna güzel bir yılbaşı gecesi yaşatmak için müthiş bir hazırlık yapan Sahir Bey'in o gece bir de sürprizi olmuştu. Saatler 00.00'ı gösterip herkes birbirini kutlarken ışıklar kararmış ve içeriye üç güzel kadın girmişti. O saate kadar salonun ortasına kurulan borunun ne işe yaradığını merak edenler, gelen kadınların boru dansı yapmaya başlamasıyla durumu anlamıştı. Hatta boru dansı, daha sonra striptiz şova dönmüştü.



HERKES SÜRPRİZİ MERAK EDİYOR

Bütün bunları niye mi yazdım? Çünkü o yıldan beri bir daha evinde yılbaşı partisi yapmayan Sahir Bey, yedi yıl aradan sonra yine evinde bir yeni yıl partisi verecek. Sahir Bey'in eski yılbaşı partisini hatırlayanlar, bu kez nasıl bir sürprizler hazırladığını merak ediyor. Bu arada birçok ünlü ismin, partiye davet edilebilmek için binbir takla attığı da kulağıma geldi.