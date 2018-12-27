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BÜLENT CANKURT
27 Aralık 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Arılardan şifa iksiri yaptılar

Dünyaca tanınan erkek giyim markaları Damat, Tween ve D'S'in sahibi Süleyman Orakçıoğlu ve eşi 'nun tekstil dışında bambaşka bir işe el attıklarını öğrendim. Orakçıoğlu çifti, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına yatırım yapıp Apivital adlı bir marka yaratmış. Adını, arı ürünlerinin hastalıkların önlenmesi veya tedavisi için kullanılmasını ifade eden 'apiterapi'den alan Apivital ürünleri, çok yakında tüketiciyle buluşacak.

ÖNCE KENDİLERİ KULLANDI
Apivital'i, 'arılardan gelen şifa ve sağlık iksiri' olarak tanımlayan Ahu Orakçıoğlu, "Sağlığıma çok dikkat etmeye başlayınca geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı keşfettim, çok faydasını görünce de bunu eşimle birlikte işe dönüştürmeye karar verdik" dedi. "Eşim ilk kez kendi sektörü dışında bir işe yatırım yaptı" diyen Ahu Hanım'dan, ürünü piyasaya sürmeden aylarca kendilerinin kullandığını da öğrendim. Bu arada Orakçıoğlu çifti, Teknokent'te bilim insanları tarafından geliştirilen Apivital'i tanıtmak için 9 Ocak'ta 'ta bir davet verecek. Orakçıoğlu çiftine yeni işlerinde başarılar diliyorum.

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