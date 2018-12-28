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BÜLENT CANKURT
28 Aralık 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Ozan Doğulu’nun ex eşiyle aşk yaşıyor

Başından üç evlilik geçen, önceki hafta Amerikalı güzellik uzmanı Ivy Sims'in hakkında üçüncü babalık davası açtığı işadamı 'nin aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! Şimdiye kadar yerli-yabancı onlarca güzelle flört eden Bilgili, yine yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Bey'in gönlünün yeni sultanı, Haziran ayında üç kızının babası ünlü müzisyen 'dan boşanan ...

DÜĞÜNE EL ELE GİTTİLER
En son 'da Aslı Mavitan (bildiğimiz!) ile mutluluk pozları veren Serdar Bilgili ile Ece Yosmaoğlu'nun aşkı ne zaman başladı bilmiyorum! Bildiğim; 12 yıllık aşklarını resmiyete döken Merva Ulusoy ile Cem Bilginer'in 29'daki düğün törenlerine el ele gittikleri. 200 kişinin davetli olduğu düğüne el ele gidip aşklarını ifşa ettiklerine göre, bu ilişki gelecek vâdediyor gibi görünüyor; hayırlısı bakalım...

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