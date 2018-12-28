Başından üç evlilik geçen, önceki hafta Amerikalı güzellik uzmanı Ivy Sims'in hakkında üçüncü babalık davası açtığı işadamı Serdar Bilgili'nin aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! Şimdiye kadar yerli-yabancı onlarca güzelle flört eden Bilgili, yine yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Bey'in gönlünün yeni sultanı, Haziran ayında üç kızının babası ünlü müzisyen Ozan Doğulu'dan boşanan Ece Yosmaoğlu...



DÜĞÜNE EL ELE GİTTİLER

En son Bodrum'da Aslı Mavitan (bildiğimiz!) ile mutluluk pozları veren Serdar Bilgili ile Ece Yosmaoğlu'nun aşkı ne zaman başladı bilmiyorum! Bildiğim; 12 yıllık aşklarını resmiyete döken Merva Ulusoy ile Cem Bilginer'in 29'daki düğün törenlerine el ele gittikleri. 200 kişinin davetli olduğu düğüne el ele gidip aşklarını ifşa ettiklerine göre, bu ilişki gelecek vâdediyor gibi görünüyor; hayırlısı bakalım...