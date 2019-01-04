Stil danışmanı Ece Sükan'dan 2017 yılında boşandıktan sonra sesi soluğu çıkmayan modanın dahi çocuğu Ümit Benan'ın, geçen ay aşk orucunu güzel oyuncu Cemre Ebuzziya ile bozduğu ortaya çıkmıştı. Ebuzziya, yeni yıla birlikte girdiği Benan ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp aşkını dosta düşmana ifşa etti.

Çiçeği burnunda çiftin, cicim aylarını yaşadığı için neredeyse 24 saati birlikte geçirdikleri kulağıma geldi. Hatta Benan, Berlin Film Festivali'ne katılacak olan Ebuzziya'yı orada bile yalnız bırakmayacakmış.



FİLMİN PRÖMİYERİNE KATILACAK

Cemre Ebuzziya, 69. Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yarışacak Emin Alper'in filmi 'Kız Kardeşler'de rol alıyor. Film, 7-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivalde Altın Ayı için yarışacak. Ümit Benan, dünyanın en önemli film festivaline katılacağı için çok heyecanlı olan sevgilisini Berlin'de yalnız bırakmayacakmış; filmin prömiyerinde de yanında olacakmış.