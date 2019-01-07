Maalesef 2019'a da ardı ardına boşanma haberleri alarak başladık! Yeni yılın ilk günlerinde boşanan Hanzade Doğan ile Osman Boyner'in şokunu atlatamadan başka bir boşanma haberi daha geldi! Bu seferki mutsuz evliliğin kahramanları, Martı Otel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin ile klinik psikolog ve başarılı yemek yazarı Cemre Narin… Çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuş, ancak iki oğulları için belki evliliklerini kurtarabilirler diye yazmamıştım. Maalesef 17 yıllık evlilikleri, 2018'in son haftasında tek celsede bitmiş!



MUTLULUK SIRLARI İŞE YARAMADI

Internette sörf yaparken; Cemre Hanım'ın 2006'da yayınlanmış, diri ve sağlıklı ilişki isteyenlere beş altın yöntem önerdiği bir röportajını okuyunca kendimi tuhaf hissettim! "Eğer, mutlu olmak istiyorsanız, her beş olumlu davranışa bir olumsuz davranış sergileyin" diyen Cemre Hanım'ın önerileri, maalesef kendi evliliğinde işe yaramamış!