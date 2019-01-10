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BÜLENT CANKURT
10 Ocak 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Starların doktoruna estetik yaptıracak

Geçen yıl 'taki bir ajansla anlaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Hollywood'lu olup çıktı! Pazar günü düzenlenen 76.
Altın Küre Ödül Töreni'ne de katılan Uzerli, dün de Instagram sayfasından, dünyanın en ünlü plastik cerrahlarından olan ve dünya starlarını güzelleştiren Dr. Simon Ourian ile çektiği bir videoyu paylaştı.

CİLDİ YIPRANMIŞ
Simon Ourian'ın 20 yıl önce Los Angeles Beverly Hills'te kurduğu Epione Kliniği'nin müdavimleri arasında Kardashian kardeşler, , Salma Hayek, , top modeller ve kraliyet üyeleri yer alıyor. Ourian'ın ünlü hastaları arasında bizden de Meryem Uzerli katılmış oldu. Uzerli, sigaranın ve yoğun temponun cildinde yarattığı etkilerden kurtulmak için Ourian'ın kapısını çalmış. Uzerli, nasıl bir yüzle Türkiye'ye dönecek çok merak ediyorum doğrusu.

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