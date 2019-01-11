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BÜLENT CANKURT
11 Ocak 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

7 yıllık aşk orucu bitti

Vepa Group'un veliahdı Burak Öztarhan, 10 yıl evli kaldığı ünlü haber sunucusu 'ten 2012'de boşanmıştı.
Boşanmanın ardından Nazlı Hanım araya 6 ay süren bir evlilik sığdırırken, ise sırra kadem basmıştı! Öğrendim ki, Burak Bey yıllar süren (bizim bildiğimiz) aşk orucunu bozmuş. Burak Bey'in gönlünün yeni sultanı, bir süre öncesine kadar Posta Gazetesi'nde 'Son Ütücü' adlı köşesinde herkesin bayıldığı moda yazıları yazan Huban Ayşem.

4 AYDIR BİRLİKTELER
Yeni yılı, Burak Bey'in kuzeni Tuncer- Selin Öztarhan ve Selim- Sibel Tezman çifti ile birlikte, İlhan-Pınar Sabancı'nın yalısında karşılayan aşıkların 4 aydır flört ettiklerini öğrendim. Söylemek için daha erken tabii ama çok mutlu oldukları söylenen çiftten müjdeli haber gelirse şaşırmam.

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