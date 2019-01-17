İşadamı Erdal Acar'ın 2016 yazında evlendiği üçüncü eşi Kardelen Acar ve geçen ay birinci yaşını dolduran kızı Derin ile ilgili tatsız bir haberim var! Bu kış tekrar hortlayan domuz gribi belası, Kardelen Hanım ile minik kızı Derin'e de musallat olmuş. Anne-kızın Acarkent'teki villalarının bir odasında karantina altına alındıklarını ve yatak döşek yattıklarını öğrendim. Bu arada yakın arkadaşları, 28 yaşına basan Kardelen Hanım için People'da organize ettikleri doğum günü kutlamasını da iptal etmek zorunda kalmış. Yeni yaşına hasta yatağında giren Kardelen Hanım ve kızına acil şifalar diliyorum.