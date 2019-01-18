Bir dönem Yunan adalarını komşu kapısı yapan İstanbul'un elitleri, şimdi aynı muameleyi Tulum'a çekiyor! Hem de dünyanın ta öbür ucunda olan Tulum'a... O kadar çok tanıdık Tulum'dan post koyuyor ki; kimi arasınız orada! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 'moda' ettiği Tulum, İstanbul'dan Türkbükü'ne, Alaçatı'ya gitmek kadar sıradan oldu! Bu modaya Can- Tansa Ekşioğlu ile Hakan-Aylin Saruhan çiftinin de uyduğunu öğrendim. Bugünlerde İstanbul'da herkes donarken; onlar deniz, güneş ve kumun tadını çıkarıyor. Bakalım Tulum modası daha ne kadar sürecek?