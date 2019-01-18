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BÜLENT CANKURT
18 Ocak 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Meksika’daki Tulum’u komşu kapısı yaptılar

Bir dönem Yunan adalarını komşu kapısı yapan 'un elitleri, şimdi aynı muameleyi 'a çekiyor! Hem de dünyanın ta öbür ucunda olan Tulum'a... O kadar çok tanıdık Tulum'dan post koyuyor ki; kimi arasınız orada! 'nın eski eşi 'nın 'moda' ettiği Tulum, İstanbul'dan Türkbükü'ne, Alaçatı'ya gitmek kadar sıradan oldu! Bu modaya Can- Tansa Ekşioğlu ile Hakan-Aylin Saruhan çiftinin de uyduğunu öğrendim. Bugünlerde İstanbul'da herkes donarken; onlar deniz, güneş ve kumun tadını çıkarıyor. Bakalım Tulum modası daha ne kadar sürecek?

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