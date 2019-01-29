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BÜLENT CANKURT
29 Ocak 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Minik kızının üzerine titriyor

Bir dönemin hızlılarından Erdal Acar, 2016 yazında, kendisinden 26 yaş küçük Kardelen Ergin ile üçüncü evliliğini yapmış; geçen yıl da kızı Derin'i kucağına almıştı. İlk eşi Aylin Acar'dan Yiğithan (28), ikinci eşi 'dan Cansu (20) ve Emrecan (17) adında üç çocuğu olan 'in, 1 yaşındaki kızı Derin ile fotoğrafını 'da gördüm ve çok hoşuma gitti. İlk kez 24 yaşındayken baba olan Erdal Bey'in çok ilgili bir baba olduğunu duyardım; doğruymuş. Baksanıza; 52'lik süper baba, kızı Derin düşmesin diye, atlıkarıncayla tur atıyor. Erdal Bey'e kocaman bir alkış...

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