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BÜLENT CANKURT
30 Ocak 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Davetlileri için direk dansı yaptı!

Birçok ünlü mekanın yaratıcısı Doors Grubu'nun kurucu ortağı Berk Ekşioğlu, eşi Aslı Hanım'a Ruby'de muhteşem bir 50'nci yaş partisi düzenlemiş ve çiftin sosyetik dostları partiye akın etmişti. Fatih Ürek ile Murat Dalkılıç'ın sahneye çıktığı parti günlerce konuşulmuştu. Ancak 9 Ocak'taki partide yaşananlar yeni yeni dillenmeye başladı! Doğum günü sahibi Aslı Ekşioğlu'nun partide direk dansı (pole dance) yaptığını öğrendim! Yanlış okumadınız; son yıllarda sosyetede trend olan direk dansının öncülerinden olan Aslı Hanım, 50'nci doğum gününde özel bir şey yapmak istemiş ve mekanın ortasına kurdurttuğu direkte dans etmiş...

FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAKTI
Anlaşılan Aslı Hanım, bu spordaki marifetlerini dostlarına da göstermek istemiş. 50 yaşındaki Aslı Hanım'ın pole dance'deki performansı çok beğenilmiş ve fotoğraf çekiminin yasaklandığı performansı dakikalarca alkışlanmış. Bugünlerde sosyetede herkes bunu konuşuyor.

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