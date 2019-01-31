Mart 2014'te kayınpederi Yalçın Sabancı'nın adını verdikleri oğlunu ve Aralık 2016'da kızları Arya'yı dünyaya getiren Pınar Sabancı, 31 Ekim'de de üçüncü çocuğu Lia'yı kucağına almıştı. Yalçın Sabancı'nın büyük oğlu İlhan Sabancı'nın eşi olan Pınar Hanım, 3 aylık kızı Lia ile çekilmiş fotoğrafını '3 numara' yazısıyla Instagram'da paylaştı. Geçen yıl Forbes'un 'En Zengin 100 Türk' listesine 650 milyon dolarlık servetiyle 77'inci sıradan giren Yalçın Sabancı ve eşi Neslihan Hanım'ın, bugünlerde en küçük olduğu için en çok '3 numara' ile ilgilendiğini duyuyorum. İnşallah bir ve iki numarayla küçük oğulları Emirhan Sabancı'dan olan torunları '3 numara'yı kıskanmıyordur!