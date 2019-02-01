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BÜLENT CANKURT
01 Şubat 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Oğlunun adını bileğinde taşıyor

ile 11 Mart'ta evlenen Turan, 25 Ekim'de oğlu 'yı dünyaya getirmişti. Turan, eşine 2 milyon liraya zırhlı araç almıştı. Ünlü futbolcunun, eşini yere göğe sığdıramadığını ve sürekli ona hediye aldığını duyuyorum. Son olarak eşine, üzerinde oğlu Hamza Arda'nın adı yazan bir bileklik almış. Aslıhan Hanım'ın yeni hediyesini, 'daki bir paylaşımında görünce, Parla Mücevherat'ın ürünü olduğunu anladım. Fiyatı ise, 35 bin lira civarında. Gerçi, saldırdığı şarkıcı Berkay ile ilk duruşmasında aylık gelirinin 300 bin Euro olduğunu söyleyen Arda için bu hediye, devede kulak tabii...

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