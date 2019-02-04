Sarsılmaz Silah Sanayi'nin patroniçesi Ala Sarsılmaz'dan büyük bir sürpriz daha! Ala Hanım'ın 2009 yılında 20 yıllık eşi, TİM eski başkanı Oğuz Satıcı'dan boşandığını da, herkese sürpriz yapıp bir haftada evlilik kararı aldığı Kayalar Holding'in ortağı İsmail Kaya ile Şubat 2017'de nikah masasına oturduğunu da tüm Türkiye benim haberlerimle öğrenmişti. Size yine bomba bir haberim var! Ala Hanım, Kaya Bey ile ne zaman boşandı bilmiyorum ama yaklaşık üç ay önce sessiz sedasız üçüncü evliliğini yapmış! Ala Hanım'ın bu seferki beyaz atlı prensi ise işadamı Rafi Elmioğlu. Ala Hanım umarım bu kez bir ömür mutlu olur.