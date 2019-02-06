Beş yıllık suskunluğunu 'Aşık' isimli yeni albümüyle bozan ve ortalığı kasıp kavuran Ebru Gündeş, kutsal topraklarla buluştu. Gündeş'in daha önce de umreye gittiğine dair iddialar ortaya atılmış ancak Gündeş, "Umreyi ziyaret etmek istediğim doğru ama henüz gitmedim. Gitsem de duyurmam" demişti. Belki o açıklamasından sonra gitmiştir, bilmiyorum! Duyurduğum için belki bana da bozulacak ama Ebru Gündeş'in bu kez kutsal topraklara gittiği kesin. Üstelik beraberinde, 7 yaşındaki kızı Alara Zarrab'ı da götürmüş. Geçen perşembe özel bir turla kızı ve iki arkadaşı ile Medine'ye uçan Ebru Gündeş, ertesi akşam Mekke'ye geçmiş. Mekke'de Raffles Hotel'de konaklayan Gündeş, dini vecibelerini yerine getirip pazar günü yurda geri dönmüş. Bu arada Gündeş'in yeni albümünün başarısı için de dua ettiğini duydum.