En son Günay'da sahneye çıktığını hatırladığım Özcan Deniz, dört yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönüyor! Yalnız hayranları hemen sevinmesin; ünlü sanatçı, yıllar sonraki ilk konserini Türkiye'de değil İsrail Tel Aviv'de verecek!

Başrollerini Aslı Enver ile paylaştığı dizisi 'İstanbullu Gelin' ile İsrail'de çok sevilen Özcan Deniz, 6 Nisan'da 20 kişilik orkestrayla Menora Mivtachim Arena'da sahneye çıkacak. Dört yıldır her konser teklifine 'hayır' diyen Özcan Deniz'in İsrail'den gelen teklife 'evet' demesinin sebebini de öğrendim. Deniz, bu konser için tam 1 milyon dolar alacakmış!

Hatta Deniz'in dizideki rol arkadaşı Aslı Enver de konsere gidecekmiş ve ona da 350 bin dolar vereceklermiş.



6 SAATTE TÜKENDİ

Bu tür özel konserler için sadece dünya starlarına verilen bu rakamları duyunca şaşırmadım desem yalan olur! Bu arada 10 bin 383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'daki Özcan Deniz konserinin biletleri, önceki hafta 720 ile 1440 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş ve biletler altı saatte satılmış. Anlaşılan, sanatçılarımız artık Ortadoğu'da dünya starlarıyla yarışıyor.