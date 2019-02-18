Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Güzellik için değil görmek için
BÜLENT CANKURT
18 Şubat 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Güzellik için değil görmek için

Tarzı ve sitiliyle kadınların en beğendiği isimlerden biri olan Derin Mermerci Aydın'ın bıçak altına yatacağını öğrendim.
Bu arada hemen yanlış anlaşılmasın! Derin Hanım, keyfi estetik kaygısıyla bıçak altına yatmıyor; onunki tamamen mecburiyetten.
Meğer Derin Hanım'ın iki gözünde de katarakt varmış! Ne yalan söyleyeyim; kataraktın ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıktığını düşünürdüm.

GENÇLERDE DE OLUYORMUŞ
28 Nisan'da 38 yaşını dolduracak olan Derin Hanım'ın iki gözünde de katarakt olduğunu öğrenince araştırdım. Meğer sanılanın aksine erken yaşlarda da görülebiliyormuş.
Bir süredir katarakt sorunu çeken Derin Hanım, sonunda bu sorundan kurtulmak istemiş ve ünlü bir göz kliniğinde bıçak altına yatmak üzere randevu almış. Umarım Derin Hanım'ın göz ameliyatı başarılı geçer ve sağlığına kavuşur.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN