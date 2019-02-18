Tarzı ve sitiliyle kadınların en beğendiği isimlerden biri olan Derin Mermerci Aydın'ın bıçak altına yatacağını öğrendim.

Bu arada hemen yanlış anlaşılmasın! Derin Hanım, keyfi estetik kaygısıyla bıçak altına yatmıyor; onunki tamamen mecburiyetten.

Meğer Derin Hanım'ın iki gözünde de katarakt varmış! Ne yalan söyleyeyim; kataraktın ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıktığını düşünürdüm.



GENÇLERDE DE OLUYORMUŞ

28 Nisan'da 38 yaşını dolduracak olan Derin Hanım'ın iki gözünde de katarakt olduğunu öğrenince araştırdım. Meğer sanılanın aksine erken yaşlarda da görülebiliyormuş.

Bir süredir katarakt sorunu çeken Derin Hanım, sonunda bu sorundan kurtulmak istemiş ve ünlü bir göz kliniğinde bıçak altına yatmak üzere randevu almış. Umarım Derin Hanım'ın göz ameliyatı başarılı geçer ve sağlığına kavuşur.