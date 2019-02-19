Dost meclislerinde kendi 'play list'leriyle DJ'lik yapmanın en büyük hobisi olduğunu söyleyen Arzu Sabancı, Fenix'in akşamüstü partisinin bu haftaki konuğu oldu. Başkan yardımcısı olduğu EPOS7 Derneği'ne gelir sağlamak için DJ setinin başına geçen ve tam 3.5 saat performans sergileyen Arzu Sabancı, resmen sosyeteyi coşturdu. Eşi Ömer Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı, müstakbel gelin adayı Nazlı Kayı ve dostları Arzu Hanım'ı yalnız bırakmadı. Arzu Hanım parti sonunda, "Bundan sonra davet ve düğünlerde DJ'lik yapmamı isteyenler menajerim Emine Sabancı Kamışlı ile irtibata geçsin" diyerek herkesi güldürdü.



Arzu Hanım kendisini destekleyen eşi Ömer Sabancı'ya teşekkür edip birlikte çekilmiş bu fotoğrafın altına, "Eşiniz sizi desteklemezse; işinize ve hobilerinize saygı duymazsa hiçbirini yapamazsınız" yazdı.