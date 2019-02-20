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BÜLENT CANKURT
20 Şubat 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Çocuklarına kavuştu annesini kaybetti!

Göz doktoru Efekan Coşkunseven ile İsviçreli eşi 'in yedi yıllık evliliğinde önceki ay büyük bir kriz çıkmıştı. Eşinin kendisini evden kovup çocuklarını kaçırdığını iddia eden , mahkemeden çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi ve eşinin eve yaklaşmaması için karar çıkarttırmıştı.
Nastassia Hanım'ın sonunda çocuklarına kavuştuğunu ancak bunun sevincini daha tam yaşayamadan annesini kaybettiğini öğrendim.

KOCASINI SİLDİ!
Nastassia Hanım'ın Zürih'te yaşayan annesi, kızının başına gelenlere üzüntüsünden iki kez beyin kanaması geçirmiş ve önceki gün de maalesef vefat etmiş. Nastassia Hanım, acı haberi alır almaz Zürih'e uçmuş.
Bu arada Nastassia Coşkunseven'in , kızlık soyadı olan Jacober'i kullanmaya başladığı dikkatimi çekti. Sosyal medyada 'Coşkunseven'i silip atmış ama bu soyadından resmi olarak pek kolay kurtulabilecek gibi görünmüyor!

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