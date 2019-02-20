Göz doktoru Efekan Coşkunseven ile İsviçreli eşi Nastassia Coşkunseven'in yedi yıllık evliliğinde önceki ay büyük bir kriz çıkmıştı. Eşinin kendisini evden kovup çocuklarını kaçırdığını iddia eden Nastassia Hanım, mahkemeden çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi ve eşinin eve yaklaşmaması için karar çıkarttırmıştı.

Nastassia Hanım'ın sonunda çocuklarına kavuştuğunu ancak bunun sevincini daha tam yaşayamadan annesini kaybettiğini öğrendim.



KOCASINI SİLDİ!

Nastassia Hanım'ın Zürih'te yaşayan annesi, kızının başına gelenlere üzüntüsünden iki kez beyin kanaması geçirmiş ve önceki gün de maalesef vefat etmiş. Nastassia Hanım, acı haberi alır almaz Zürih'e uçmuş.

Bu arada Nastassia Coşkunseven'in sosyal medyada, kızlık soyadı olan Jacober'i kullanmaya başladığı dikkatimi çekti. Sosyal medyada 'Coşkunseven'i silip atmış ama bu soyadından resmi olarak pek kolay kurtulabilecek gibi görünmüyor!