İki gündür herkes, 'Süper kahramanım' dediği beş yıllık aşkı Ali Atay'la 6 Şubat'ta evlenen güzel oyuncu Hazal Kaya'nın hamile olup olmadığını konuşuyor! Sevgili meslektaşım Bilal Özcan'ın ortaya attığı bu iddia ile ilgili Hazal Kaya'dan herhangi bir cevap gelmedi. Doğru olduğu için mi yoksa yalanlamak istemediği için mi sustu bilmiyorum ama Hazal Kaya, yeni yuvasında bebek odası hazırlıklarına başlamış bile.



ULUSOY İLE KOMŞU

Hazal Kaya ile Ali Atay, beş yılın ardından evlenmeye karar verirken bebek kararı da almışlar.

O yüzden de Hazal Kaya'nın, evlilik kararıyla birlikte taşındığı Ali Altay'ın Zekeriyaköy'deki villasında ilk yaptığı, bir odayı bebek odasına çevirmek üzere dekoratör çağırmak olmuş. Dekoratörler bu günlerde bebek odasının son rötuşlarını yapıyormuş. Anlayacağınız, Hazal Kaya hamilelik iddiaları karşında sussa bile ya hamile ya da hamile kalmaya çalışıyor!

Bu arada Hazal Kaya-Ali Altay çiftinin Çağatay Ulusoy ile komşu olduklarını da söyleyeyim.

Ünlü çift, meslektaşlarının tam karşısındaki villada oturuyor.