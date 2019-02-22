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BÜLENT CANKURT
22 Şubat 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Bebek odası bitmek üzere

İki gündür herkes, 'Süper kahramanım' dediği beş yıllık aşkı 'la 6 Şubat'ta evlenen güzel oyuncu 'nın hamile olup olmadığını konuşuyor! Sevgili meslektaşım Bilal Özcan'ın ortaya attığı bu iddia ile ilgili Hazal Kaya'dan herhangi bir cevap gelmedi. Doğru olduğu için mi yoksa yalanlamak istemediği için mi sustu bilmiyorum ama Hazal Kaya, yeni yuvasında bebek odası hazırlıklarına başlamış bile.

ULUSOY İLE KOMŞU
Hazal Kaya ile Ali Atay, beş yılın ardından evlenmeye karar verirken bebek kararı da almışlar.
O yüzden de Hazal Kaya'nın, evlilik kararıyla birlikte taşındığı Ali Altay'ın Zekeriyaköy'deki villasında ilk yaptığı, bir odayı bebek odasına çevirmek üzere dekoratör çağırmak olmuş. Dekoratörler bu günlerde bebek odasının son rötuşlarını yapıyormuş. Anlayacağınız, Hazal Kaya hamilelik iddiaları karşında sussa bile ya hamile ya da hamile kalmaya çalışıyor!
Bu arada Hazal Kaya-Ali Altay çiftinin ile komşu olduklarını da söyleyeyim.
Ünlü çift, meslektaşlarının tam karşısındaki villada oturuyor.

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