Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen manken Güzide Duran ile mimar eşi Adnan Aksoy, 2014'te Los Angeles'a yerleşmişti. Öğrendim ki, çocukları Selin ve Emir ile birlikte yazları İstanbul'a gelen çift, geçen ay Türkiye'ye kesin dönüş yapmış.



TEKLİFLERE AÇIK

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işadamı Adnan Aksoy, eşi Güzide Hanım ile Aralık 2011'de kafe işletmeciliğine soyunmuş ama işleri iyi gitmemişti. 1 milyon dolar yatırımla İstinyePark'ta açtıkları mekanlarının kapısına kilit vurup şanslarını Yenidünya'da denemeye karar vermişlerdi. Görünen o ki, hasretliğe fazla dayanamamışlar; Kanyon'da kiraladıkları evlerinde yeni düzenlerini de kurmuşlar. Bu arada yeni proje ve tekliflere açık olduğunu duyduğum Güzide Hanım, özellikle televizyon programı için teklifler alıyormuş. Umarım her şey gönüllerince olur.